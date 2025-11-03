Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, επεκτείνοντας την πρόσφατη άνοδο τους μετά τις αποφάσεις για τα βασικά επιτόκια και καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τα κόστη δανεισμού κατέγραψαν τη δεύτερη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο, καθώς η Fed άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να σταματήσει τις μειώσεις επιτοκίων τον Δεκέμβριο, ενώ η ΕΚΤ κράτησε τα επιτόκια αμετάβλητα, με την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ να δηλώνει ότι η νομισματική πολιτική είναι «σε καλή θέση».

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου, σημείου αναφοράς της Ευρωζώνης, ανήλθε στο 2,656%, το υψηλότερο επίπεδο από τις 10 Οκτωβρίου, ενώ η απόδοση του 2ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 2%. Οι αναλυτές της Citi σημείωσαν ότι οι τιμές για την ΕΚΤ δείχνουν στασιμότητα, ενισχυμένες από τη χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας.

Οι traders είχαν αυξήσει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων λόγω ανησυχιών για τις εμπορικές διαφορές, όμως τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία ενίσχυσαν την αναθεώρηση των προσδοκιών προς πιο αυστηρή νομισματική πολιτική. Το χρηματιστήριο αναμένει περίπου 50% πιθανότητα μείωσης επιτοκίων από την ΕΚΤ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.

Στις ΗΠΑ, η μεταποίηση συρρικνώθηκε για όγδοο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Institute for Supply Management, ενώ η κυβερνητική αναστολή έχει περιορίσει τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Ο Oliver Allen της Pantheon Macroeconomics τόνισε ότι οι δασμοί συνεχίζουν να επηρεάζουν την παραγωγική δραστηριότητα, με το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάζει στις 5 Νοεμβρίου την υπέρβαση εξουσίας του προέδρου Τραμπ σχετικά με τους δασμούς.

Στη Γαλλία, οι βουλευτές απέρριψαν την πρόταση για φόρο πλούτου στους υπερπλούσιους, εντείνοντας τις ανησυχίες για το δημοσιονομικό έλλειμμα.