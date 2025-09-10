ExxonMobil: Αναμένει από την ΕΕ να υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες φυσικού αερίου με τις ΗΠΑ

Η ExxonMobil αναμένει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψει πολυετείς συμβάσεις για την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου στο πλαίσιο της δέσμευσής της να αγοράσει δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανική ενέργεια, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη.

Η Ε.Ε. τον Ιούλιο δεσμεύτηκε να αγοράσει ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028, στο πλαίσιο μιας ευρείας εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

Ο Πίτερ Κλαρκ, ανώτερος αντιπρόεδρος του τμήματος υγροποιημένου φυσικού αερίου της Exxon, δήλωσε στους Financial Times ότι η διευρυνόμενη υποδομή LNG της Ευρώπης καθιστά «λογικό» να δεσμευτεί η ήπειρος σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας, σημειώνοντας ότι περίπου το 80% των πωλήσεων LNG της Exxon πραγματοποιείται βάσει τέτοιων συμβολαίων.

Η Ευρώπη είναι πλέον «η σημαντικότερη αγορά» για τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου των Η.Π.Α., και το επόμενο βήμα θα είναι για την ήπειρο «να βρει πώς θα στηρίξει τη μακροπρόθεσμη σύναψη συμβολαίων», όπως τονίζει η εφημερίδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προμήθευσαν το 50% των εισαγωγών LNG της Ε.Ε. το 2024, μαζί με το 17% του πετρελαίου και το 35% του άνθρακα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οποιαδήποτε επέκταση στο εμπόριο ενέργειας αναμένεται να επικεντρωθεί στο LNG, καθώς οι Η.Π.Α. είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας του καυσίμου παγκοσμίως.

«Βλέπουμε στα στοιχεία μια σημαντική αύξηση των εισαγωγών LNG στην Ευρώπη σε ετήσια βάση έχουν ενισχυθεί περίπου κατά 20%», δήλωσε ο Κλαρκ στους Financial Times, προσθέτοντας ότι το 55% αυτών των εισαγωγών προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.