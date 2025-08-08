Η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια της πιο γρήγορα από αυτό που αναμενόταν, ανέφερε την Παρασκευή η JP Morgan, εν μέσω της διαδοχολογίας που επικρατεί για τον επόμενο επικεφαλής της τράπεζας και των πιέσεων που ασκεί στον νυν πρόεδρο της, Τζερόμ Πάουελ, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επενδυτικός οίκος αναμένει πως η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, όταν προηγουμένως «έδινε» τη εν λόγω μείωση των Δεκέμβριο.

Μετά τον Σεπτέμβριο, η Fed αναμένεται να προχωρήσει σε τρεις ακόμα μειώσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έκαστη, προτού «παγώσει» τη νομισματική της πολιτική.

«Για τον Πάουελ, οι παράγοντες διαχείρισης κινδύνου στην επόμενη συνεδρίαση ενδέχεται να υπερβούν την εξισορρόπηση των κινδύνων για την απασχόληση και τον πληθωρισμό», έγραψε ο αναλυτής της JP Morgan, Μάικλ Φερόλι.

Το Reuters υπενθυμίζει πως ο Τραμπ όρισε την Πέμπτη τον Στίβεν Μιράν, πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων, για να καλύψει μια προσωρινή θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, αντικαθιστώντας την απερχόμενη κυβερνήτη Αντριάνα Κούγκλερ.

Η επιβεβαίωση του Μιράν πριν από τη συνεδρίαση για τη χάραξη πολιτικής στις 16-17 Σεπτεμβρίου παραμένει αβέβαιη, αλλά η JP Morgan δήλωσε ότι η παρουσία του θα μπορούσε να αυξήσει τις διαιρέσεις εντός της επιτροπής καθορισμού των επιτοκίων.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί μήνες πίεσης του Τραμπ προς τη Fed να μειώσει τα επιτόκια, συχνά σε σύγκρουση με τον Πάουελ σχετικά με τη διατήρηση της αυστηρής πολιτικής.

«Στην απίθανη περίπτωση που ο Μιράν είναι κυβερνήτης μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει τρεις διαφωνίες. Αυτό είναι πολλές διαφωνίες», δήλωσε ο Φερόλι.

Η απόφαση της Fed ενδέχεται να εξαρτηθεί από τα στοιχεία για την απασχόληση του Αυγούστου. Η JP Morgan εκτίμησε ότι ένα ποσοστό ανεργίας 4,4% ή υψηλότερο θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια μεγαλύτερη μείωση, ενώ ένα χαμηλότερο ποσοστό θα μπορούσε να προκαλέσει αντίσταση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που εστιάζουν στον πληθωρισμό.

Ακόμα, επενδυτικός οίκος ανέφερε ότι ο Κρίστοφερ Γουόλερ αναδεικνύεται ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για τη διαδοχή του Πάουελ στην προεδρία της Fed, μια κίνηση που, σύμφωνα με την τράπεζα, θα ήταν πιθανό να γίνει δεκτή με ικανοποίηση από τις αγορές.

Αναλυτές της Barclays συμμερίστηκαν την άποψη αυτή, λέγοντας ότι ο διορισμός του Γουόλερ θα μειώσει την αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Fed θα ανταποκριθεί στα οικονομικά στοιχεία, κάτι που θα μπορούσε να στηρίξει τα ομόλογα μακροπρόθεσμης λήξης.

Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο είναι 91,4%, σε σύγκριση με 37,7% την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.