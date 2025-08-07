Bloomberg: Ο Γουόλερ φαβορί για τη διαδοχή του Πάουελ στην ηγεσία της Fed

Ο Κρίστοφερ Γουόλερ αναδεικνύεται ως ο πλέον πιθανός υποψήφιος για να αναλάβει την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Federal Reserve), σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg που βασίζονται σε πηγές προσκείμενες στη διαδικασία επιλογής και την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει επανειλημμένα έντονη κριτική προς τον νυν πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για τις αποφάσεις σχετικά με την επιτοκιακή πολιτική, που, κατά την άποψή του, δεν ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη.

Παρότι ο Τραμπ έχει μετριάσει τις απειλές για πρόωρη απομάκρυνση του Πάουελ από τη θέση του, πριν τη λήξη της θητείας του στις 15 Μαΐου, έχει παράλληλα επιταχύνει τις διαδικασίες αναζήτησης πιθανού αντικαταστάτη.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο, ο Γουόλερ ήταν μεταξύ των λίγων μελών που τάχθηκαν υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, επικαλούμενος την ανησυχία του για τα σημάδια επιδείνωσης στην αγορά εργασίας. Αντιθέτως, η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά, προκαλώντας τη διαφωνία του.

Ο Γουόλερ, ο οποίος έχει διοριστεί στο διοικητικό συμβούλιο της Fed το 2020 από τον ίδιο τον Τραμπ, έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα αποδεχόταν την πρόταση για τη θέση του προέδρου της Fed, εφόσον του γίνει επίσημη προσφορά.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος προχωρά στη διενέργεια συνεντεύξεων με υποψηφίους για την κάλυψη μιας ακόμη θέσης που θα αδειάσει σύντομα στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, μετά την πρόσφατη παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ.