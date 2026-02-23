Ελβετία - Δασμοί Τραμπ: Για «απόλυτο χάος» κάνει λόγο η Swissmem

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάσει τον πήχη των καθολικών δασμών στο 15%, πυροδοτώντας ένα ντόμινο αντιδράσεων από τη Βέρνη μέχρι τις Βρυξέλλες. Η κίνηση αυτή, που ανακοινώθηκε εν μέσω θύελλας το Σαββατοκύριακο, ανατρέπει τις εμπορικές ισορροπίες και αναγκάζει τις βιομηχανικές ενώσεις να προειδοποιούν για «επενδυτική ασφυξία».

Η Ελβετία στο «μάτι του κυκλώνα»

Η ελβετική βιομηχανική ένωση Swissmem σήμανε συναγερμό τη Δευτέρα, κάνοντας λόγο για «απόλυτο χάος». Η Ελβετία, που είχε καταφέρει τον Νοέμβριο να μειώσει τους εξοντωτικούς δασμούς του 39% στο 15%, βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Αν και οι νέοι δασμοί φαίνεται να αντικαθιστούν τους προηγούμενους, η Swissmem υπολογίζει ότι, αν προστεθούν οι παλαιότεροι βιομηχανικοί φόροι, η συνολική επιβάρυνση για τα ελβετικά προϊόντα θα αγγίξει το 20%.

«Η αβεβαιότητα είναι τεράστια και αυτό φρενάρει κάθε επενδυτική δραστηριότητα», τονίζει η ένωση, υπογραμμίζοντας ότι το κόστος θα μετακυλιστεί τελικά στον Αμερικανό καταναλωτή.

Ευρωπαϊκή «αντεπίθεση» και διπλωματικός πυρετός

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μια δυναμική απάντηση. Ο Μπερντ Λάνγκε, επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, χαρακτήρισε τις κινήσεις του Λευκού Οίκου «ακατανόητες», ζητώντας την άμεση αναστολή των εμπορικών συμφωνιών μέχρι να υπάρξει νομική σαφήνεια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, παρομοίασε την κατάσταση με την οδήγηση χωρίς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, προειδοποιώντας ότι η έλλειψη προβλεψιμότητας θα προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στις διατλαντικές επιχειρηματικές σχέσεις.

Το παράδοξο των «κερδισμένων»

Ενώ οι στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ (ΕΕ και Μεγάλη Βρετανία) βλέπουν τις εμπορικές τους συμφωνίες να κλονίζονται, οι αναλυτές επισημαίνουν ένα παράδοξο: η επιβολή ενός καθολικού ανώτατου ορίου 15% ευνοεί χώρες όπως η Κίνα και η Βραζιλία, οι οποίες βλέπουν τους μέσους δασμούς τους να υποχωρούν σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Με τις αγορές να ανοίγουν με πτώση και τη βιομηχανία να ζητά «νομική θωράκιση» έως το τέλος Μαρτίου, το παγκόσμιο εμπόριο εισέρχεται σε μια σκοτεινή περίοδο προστατευτισμού, όπου οι παλιοί κανόνες φαίνεται να έχουν καταργηθεί οριστικά.