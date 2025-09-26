ΕΚΤ: «Τσίμπησαν» οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη

Αυξημένες είναι οι προσδοκίες των καταναλωτών της Ευρωζώνης για τον πληθωρισμό σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μεσοπρόθεσμο επίπεδο, όπως προκύπτει από την μηνιαία έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που «έτρεξε» τον Αύγουστο σε 19.000 ενήλικες μεταξύ 11 χωρών της Ευρωζώνης.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ έχει διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της από τον Ιούνιο του 2025, τονίζοντας πως είναι έτοιμη να παρέμβει με τη νομισματική της πολιτικής για τη διατήρηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στα επίπεδα του 2%, στόχο που έχει θέσει για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Για τον Αύγουστο του 2025 ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2%, με την επικεφαλής της ΕΚΤ, Κρίστιν Λαγκάρντ, να τονίζει πως η τράπεζα θα εξετάζει προσεχτικά τα οικονομικά δεδομένα για να κρίνει εάν και κατά πόσο χρειάζονται κινήσεις αλλαγής στη νομισματική πολιτική της,

Σύμφωνα με την έρευνα, οι προσδοκίες των καταναλωτών για την πορεία του πληθωρισμού το επόμενο 12ηνο διαμορφώθηκαν στο 2,8%, έναντι 2,6% στην αντίστοιχη έρευνα του Ιουλίου.

Για τα επόμενα 3 χρόνια, οι καταναλωτές αναμένουν πως ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,2% έναντι 2,1% στην έρευνα του Ιουλίου.

Για τον πληθωρισμό την επόμενη 5ετία, διατηρήθηκε η εκτίμηση για 2,5%, όπως και στην έρευνα του Ιουλίου.

Οι καταναλωτές αύξησαν επίσης τις προσδοκίες τους για την ονομαστική αύξηση του εισοδήματος για τους επόμενους 12 μήνες από 0,9% σε 1,1%, αλλά διατήρησαν αμετάβλητες τις προοπτικές για την αύξηση των δαπανών τους και προέβλεψαν μια μικρή αύξηση της ανεργίας.

Προσδοκούν επίσης ότι η οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει αδύναμη και διατήρησαν σταθερές τις προσδοκίες τους για την ανάπτυξη το επόμενο έτος στο -1,2%.