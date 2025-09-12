DW: Η φον ντερ Λάιεν φιλοδοξεί να διπλασιάσει τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά οχήματα

Κρίσιμη συνάντηση με εκπροσώπους της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας έχει σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του σημαντικού αυτού τομέα για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο του τρίτου κατά σειρά γύρου συνομιλιών, στο πλαίσιο του «στρατηγικού διαλόγου» με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, που ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, θα βρεθεί η απαγόρευση κινητήρων εσωτερικής καύσης έως το 2035, αλλά και το φιλόδοξο σχέδιο της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν για αύξηση της παραγωγής ευρωπαϊκών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Το 2022 η Ε.Ε συμφώνησε στη σταδιακή απόσυρση νέων αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες έως το 2035. Όμως, το ζήτημα πλέον έχει εξελιχθεί σε «βρόχο» για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με εξαιρετικά σκληρό ανταγωνισμό με την Κίνα, αλλά και τους υψηλότατους δασμούς των ΗΠΑ.

Οι στοίχοι λένε ότι οι στόχοι δεν είναι εφικτοί

Χαρακτηριστική ήταν η επιστολή προς την Κομισιόν, ενόψει της σημερινής συνάντησης, από τους επικεφαλής των συνδικάτων IG Metall και IndustriALL που υπογράμμισαν ότι η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με την «τέλεια καταιγίδα» καθώς η παραγωγή έχει «πέσει στο 20% σε μόλις τέσσερα χρόνια», ενώ τον περασμένο μήνα η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) προειδοποίησε ότι οι στόχοι για το 2035 «απλά δεν είναι πλέον εφικτοί».

Αντί όμως να υποχωρήσει ως προς το σχέδιο απαγόρευσης συμβατικών κινητήρων, η πρόεδρος της Κομισιόν φιλοδοξεί να διπλασιάσει τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά οχήματα, όπως ανέφερε στην ομιλία της «για την κατάσταση της Ένωσης», ενώ προωθεί πρόταση για ενίσχυση των εταιρικών στόλων, που παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις σε επιχειρήσεις, που τους υιοθετούν.



