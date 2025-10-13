ΔΝΤ: Θα συνεχίζει να πιέζει για μείωση του χρέους τα επόμενα χρόνια

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το ΔΝΤ θα συνεχίσει να πιέζει την Ομάδα των 20 μεγάλων οικονομιών να επικεντρωθεί στα επίμονα προβλήματα χρέους που επιβαρύνουν τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Η Γκεοργκίεβα, μιλώντας στις ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ο αντίκτυπος των αμερικανικών δασμών ήταν λιγότερο δραματικός από τον αναμενόμενο, αλλά η αβεβαιότητα παρέμεινε υψηλή.

«Η ανάπτυξη είναι αργή, το χρέος είναι υψηλό και οι κίνδυνοι οικονομικής ύφεσης είναι... εκεί», είπε, προσθέτοντας ότι το ΔΝΤ συνεργάζεται με την Παγκόσμια Τράπεζα για να εξετάσει τις χώρες με προβλήματα ρευστότητας.