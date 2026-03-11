CVC Capital Partners: «Βουτιά» 7% παρά τις ισχυρές αποδόσεις

Σε ελεύθερη πτώση βρέθηκε την Τετάρτη η μετοχή της CVC Capital Partners, καταγράφοντας απώλειες 7,09%, παρά την ανακοίνωση οικονομικών μεγεθών που ξεπέρασαν οριακά τις προσδοκίες των αναλυτών και τις επιδόσεις-ρεκόρ στις ρευστοποιήσεις επενδύσεων.

Ο κολοσσός των private equity ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων ύψους 873 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, υπερβαίνοντας τη μέση εκτίμηση της αγοράς (867 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,79 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 5% σε ετήσια βάση.

Η εταιρεία επέδειξε ιδιαίτερη δυναμική στην αποεπένδυση κεφαλαίων, επιτυγχάνοντας ρεκόρ ρευστοποιήσεων ύψους 21,9 δισ. ευρώ — μια εντυπωσιακή αύξηση 67% σε σχέση με το 2024. Οι αποδόσεις των εξόδων από το Private Equity υπήρξαν εξαιρετικά ελκυστικές, με ακαθάριστο πολλαπλασιαστή κεφαλαίου (MoM) στο 3,2x και εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR) στο 23%.

Ωστόσο, η αγορά φάνηκε να εστιάζει στα «ψιλά γράμματα» της έκθεσης, καθώς τα υπό διαχείριση κεφάλαια που αποφέρουν προμήθειες (Fee-paying AUM) ανήλθαν στα 148 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο μόλις 1%. Οι μαζικές ρευστοποιήσεις στο Private Equity λειτούργησαν ως «αντίβαρο» στην ανάπτυξη 12% που κατέγραψαν οι πλατφόρμες Credit, Secondaries και Infrastructure.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις της διοίκησης για τα κέρδη που σχετίζονται με την απόδοση (Performance Related Earnings) για την περίοδο 2026-2027 κυμάνθηκαν μεταξύ 600-700 εκατ. ευρώ, μέγεθος που υπολείπεται των προσδοκιών για ισχυρότερη βραχυπρόθεσμη δυναμική. Παρά την πρόβλεψη για ουσιαστική επιτάχυνση στα 1,2-1,5 δισ. ευρώ έως το 2028-2029, οι επενδυτές επέλεξαν την επιφυλακτική στάση.

Σε μια κίνηση θωράκισης της μετοχικής αξίας, η CVC ανακοίνωσε αύξηση μερίσματος με τελικό μέρισμα 0,235 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 0,47 ευρώ για το 2025, αυξημένο κατά 11%) και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ, με την πρώτη δόση των 75 εκατ. ευρώ να ξεκινά άμεσα.

«Πετύχαμε ρεκόρ ρευστοποιήσεων, αποδεικνύοντας την ικανότητά μας να παράγουμε ελκυστικές αποδόσεις, γεγονός που στηρίζει την εμπιστοσύνη μας για τις μελλοντικές αντλήσεις κεφαλαίων», δήλωσε ο CEO, Rob Lucas, θέτοντας ως στόχο τα 200 δισ. ευρώ σε Fee-paying AUM έως το 2028.