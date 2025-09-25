CEO Ryanair: Οι διακοπές λειτουργίας των αεροδρομίων εξαιτίας των drones δεν θα πλήξουν την κερδοφορία

Οι διακοπές λειτουργίας των αεροδρομίων λόγω drones αποτελούν «ενοχλητικό» παράγοντα, αλλά είναι απίθανο να επηρεάσουν την κερδοφορία, δήλωσε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι.

«Πραγματικά, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει την κερδοφορία», είπε.

«Διαταράσσει τις λειτουργίες μας. Ανακάμπτουμε αρκετά γρήγορα. Ξέρετε, οι αεροπορικές εταιρείες είναι συνηθισμένες να αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα… Είναι ενοχλητικό, αλλά δεν μπορείς να παίρνεις ρίσκα όσον αφορά την ασφάλεια», πρόσθεσε.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η Δανία δήλωσε ότι οι εισβολές με drones, που οδήγησαν προσωρινά στο κλείσιμο δύο αεροδρομίων και επηρέασαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ήταν υβριδικές επιθέσεις με στόχο τη διάδοση φόβου.

Τα περιστατικά αυτά αποτελούν τα τελευταία σε μια σειρά παραβιάσεων με drones τις τελευταίες εβδομάδες, που αποκάλυψαν την ευπάθεια του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις στην αντιμετώπισή τους.

Ο Ο’Λίρι ανέφερε ότι η «αμυντική τεχνολογία» γύρω από τα αεροδρόμια βελτιώνεται, και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την κερδοφορία προέρχεται από «απρόβλεπτα μαζικά γεγονότα», όπως η πανδημία COVID-19 ή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.