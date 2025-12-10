Η ByteDance και η Alibaba ζήτησαν από την Nvidia να αγοράσει το ισχυρό τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης H200, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιτρέψει την εξαγωγή του στην Κίνα, δήλωσαν στο Reuters τέσσερις άνθρωποι που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Οι κινεζικές εταιρείες θέλουν να προχωρήσουν σε μεγάλες παραγγελίες για το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia, εφόσον το Πεκίνο τους δώσει το πράσινο φως, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Ωστόσο, εξακολουθούν να ανησυχούν για τη διαθεσιμότητα και αναζητούν διευκρινίσεις από τη Nvidia, πρόσθεσε μία από τις πηγές.

Πριν από την απόφαση του Τραμπ να επιτρέψει την εξαγωγή του H200 της Nvidia, που κατασκευάζεται στην Ταϊβάν, ο πιο προηγμένος ημιαγωγός Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορούσε νόμιμα να εξαχθεί στην Κίνα ήταν ο H20. Ο H200 είναι σχεδόν έξι φορές ισχυρότερος από τον H20.

Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δώσει σαφή απάντηση στην ανακοίνωση του Τραμπ για το H200. Τους τελευταίους μήνες έχει απαγορεύσει σε κρατικά χρηματοδοτούμενα κέντρα δεδομένων και κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες να αγοράζουν τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia, σύμφωνα με το Reuters, πλήττοντας σοβαρά το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στην κινεζική αγορά.

Η εφημερίδα The Information ανέφερε την Τετάρτη ότι οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές συγκέντρωσαν εκπροσώπους από εταιρείες όπως οι Alibaba, ByteDance και Tencent Holdings και τους ζήτησαν να αξιολογήσουν τη ζήτησή τους για το H200.

Οι αξιωματούχοι φέρονται να είπαν στις εταιρείες ότι θα ενημερωθούν σύντομα για την απόφαση του Πεκίνου, σύμφωνα με το The Information.

Πολύ περιορισμένες ποσότητες H200 βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε παραγωγή, δήλωσαν δύο άλλα άτομα με γνώση της εφοδιαστικής αλυσίδας της Nvidia, καθώς ο αμερικανικός γίγαντας των τσιπ έχει επικεντρωθεί στις πιο προηγμένες σειρές Blackwell και Rubin.

Οι κινεζικές αγορές αναμένεται να είναι χαμηλών τόνων

Οι κινεζικές εταιρείες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το H200, καθώς η ικανότητά του στην εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει προς το παρόν απαράμιλλη από τα εγχώρια αντίστοιχα, τα οποία είναι περισσότερο κατάλληλα για συμπερασματολόγηση, σύμφωνα με τις πηγές.

Κορυφαία κινεζικά πανεπιστήμια, εταιρείες κέντρων δεδομένων και οντότητες συνδεδεμένες με τον κινεζικό στρατό έχουν επίσης επιχειρήσει να προμηθευτούν τσιπ H200 μέσω καναλιών της γκρίζας αγοράς, σύμφωνα με ανασκόπηση του Reuters σε περισσότερες από 100 προσφορές και ακαδημαϊκές εργασίες.

Πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ, οποιοσδήποτε προμήθευε κινεζικές οντότητες με το τσιπ H200 παραβίαζε την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ που απαγορεύει την αποστολή στην Κίνα επεξεργαστών Τεχνητής Νοημοσύνης με απόδοση που υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια.

Η αντιστροφή της πολιτικής έχει δημιουργήσει μια ασυνήθιστη κατάσταση, όπου θεωρητικά παλαιότερα και λιγότερο ισχυρά τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia, όπως τα A100 και H100 - δύο δημοφιλή μοντέλα στην Κίνα - εξακολουθούν να υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ, αλλά το H200 όχι.

Παρά ταύτα, οι κινεζικές εταιρείες εκτιμούν ότι οι αρχές πιθανόν να χρειαστεί να εξετάσουν τα αιτήματα αγοράς και να απαιτήσουν την υποβολή συγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, καθώς το Πεκίνο σταθμίζει το κόστος και τα οφέλη της εισαγωγής του H200 σε μια περίοδο που επιδιώκει να ενθαρρύνει τις πωλήσεις κινεζικών τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης από εταιρείες όπως η Huawei και η Cambricon.

«Η εκπαίδευση κορυφαίων κινεζικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης εξακολουθεί να βασίζεται στις κάρτες Nvidia», δήλωσε ο Zhang Yuchun, γενικός διευθυντής στις μονάδες λύσεων και οικολογίας του κινεζικού παρόχου υπηρεσιών cloud SuperCloud.

«Περιμένω από τις κορυφαίες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας να αγοράσουν σημαντικές ποσότητες, αν και διακριτικά», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για το H200, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών περιορίστηκε να δηλώσει ότι η χώρα εκτιμά τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.