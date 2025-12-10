Αναλυτές: Η πολιτική Τραμπ με την Nvidia ενισχύει την Κίνα στον αγώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η απόφαση της κυβέρνησης να χαλαρώσει τους περιορισμούς εξαγωγής των τσιπ Η200 της Nvidia προς την Κίνα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αναλυτών και ειδικών πολιτικής, οι οποίοι θεωρούν ότι η κίνηση αυτή ενδέχεται να αποδυναμώσει το κύριο πλεονέκτημα των ΗΠΑ στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως αναφέρει το Quartz.

Ο Τραμπ παρουσίασε τη συμφωνία ως «έξυπνη λύση», περιορίζοντας την πρόσβαση σε εγκεκριμένους Κινέζους πελάτες, με αυστηρή εποπτεία από το υπουργείο Εμπορίου και διατηρώντας το νεότερο υλικό της Nvidia διαθέσιμο στην αγορά. Η Nvidia χαρακτήρισε την κίνηση «προσεκτική ισορροπία».

Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές και ειδικοί στον τομέα των τεχνολογιών εκφράζουν έντονη ανησυχία.

Ο Rush Doshi, καθηγητής στο Georgetown, τόνισε ότι πρόκειται για «μεγάλη υπόθεση» που αντιστρέφει ουσιαστικά την πολιτική ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ και μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στον αγώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς η Κίνα ήδη υπερέχει σε υποδομές, μηχανικούς και τεχνολογικό επίπεδο.

Παρομοίως, ειδικοί όπως ο Tim Fist και ο Alec Stapp προειδοποιούν ότι τα H200 θα δώσουν στην Κίνα τσιπ που υπερβαίνουν την εγχώρια δυνατότητα μέχρι το 2028, υποβαθμίζοντας το υπολογιστικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ.

Ο Chris McGuire χαρακτήρισε την κίνηση ως στρατηγικό λάθος και σημαντική αλλαγή πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η πώληση προηγμένων τσιπ σε έναν ανταγωνιστή που βρίσκεται πίσω στα σύνορα αναιρεί το κύριο πλεονέκτημα των ΗΠΑ στην ΤΝ. Ο Tom Wright και άλλοι σχολιαστές χαρακτήρισαν τη συμφωνία «καταστροφική» και «αυτογκόλ», ενώ πρώην αξιωματούχοι επισήμαναν ότι προσφέρει ουσιαστικά στην Κίνα χωρίς αντάλλαγμα.

Η συμφωνία έρχεται σε αντίθεση με εγχώριες προσπάθειες περιορισμού της τεχνολογίας από τη χώρα, όπως ο Νόμος SAFE Chips, που προτείνει 30μηνη απαγόρευση εξαγωγής προηγμένων τσιπ, προκειμένου να διατηρηθεί το παγκόσμιο υπολογιστικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ και η εθνική ασφάλεια.

Παρά την κριτική, το Πεκίνο φαίνεται να περιορίζει την εγχώρια πρόσβαση στα H200 και να τα εντάσσει προσεκτικά στις πολιτικές του προτεραιότητες, ενισχύοντας παράλληλα τις τοπικές GPU και τις νεοσύστατες εταιρείες.

Η Nvidia ωφελείται οικονομικά, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να ισχυριστεί ότι υποστήριξε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η συμφωνία μετατρέπει το τεχνολογικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ σε «ενοίκιο», δίνοντας στην Κίνα τον έλεγχο του πόσο θέλει να αγοράσει από αυτή την προηγμένη τεχνολογία, με πιθανές μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνέπειες για την ηγεμονία των ΗΠΑ στην ΤΝ.