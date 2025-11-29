Η τελευταία ανάκαμψη του Bitcoin θα μπορούσε να επαναφέρει το νόμισμα κοντά στα 100.000 δολάρια, καθώς οι συνθήκες υπερπώλησης και οι εποχικές τάσεις γίνονται πιο ευνοϊκές, δήλωσε η BTIG.

Το Bitcoin έχει υποχωρήσει κατά 36% από το υψηλό του, αλλά πλέον είναι υπερπωλημένο και εισέρχεται σε μια περίοδο που ιστορικά έχει σημειώσει αναστροφή.

«Πιστεύουμε ότι το Bitcoin είναι πλέον έτοιμο να συνεχίσει την ανάκαμψη ανακλαστικού τύπου, τουλάχιστον προς τα 100.000», δήλωσε ο Jonathan Krinsky της BTIG.

Το μέσο εποχικό μοτίβο δείχνει ότι το κρυπτονόμισμα τείνει να φτάνει στο κατώτατο σημείο γύρω στις 26 Νοεμβρίου και να αποκτά ορμή μέχρι το τέλος του έτους.

Το Ethereum, που έχει υποχωρήσει κατά 47% από τα υψηλά του, έχει βρει ισχυρή τεχνική στήριξη. Η τάση παραμένει αρνητική, αλλά μια κίνηση προς τα 3.400 δολάρια φαίνεται λογική, έγραψαν οι αναλυτές.

Η BTIG επεσήμανε επίσης σημάδια ανθεκτικότητας στις μετοχές εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Ο δείκτης εξόρυξης κρυπτονομισμάτων της Barclays έχει διατηρήσει στήριξη και θα μπορούσε να ανέβει ακόμη 15% πριν συναντήσει αντίσταση. Ορισμένα μεμονωμένα ονόματα έχουν επίσης αρχίσει να διαφοροποιούνται από τη γενική πτώση.

Οι Cipher Mining και Terawulf επισημάνθηκαν ως εταιρείες που εμφανίζουν σχετική δύναμη καθώς τα κρυπτονομίσματα υποχωρούσαν.

Οι αναλυτές της BTIG ανέφεραν ότι η MicroStrategy αποτελεί πιθανή ευκαιρία για εμπόριο επιστροφής στη μέση τιμή. Η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 63% από το καλοκαιρινό υψηλό της και τώρα βρίσκεται σε αυτό που η BTIG θεωρεί ισχυρή στήριξη. Οι αναλυτές της χρηματιστηριακής έχουν σύσταση αγοράς και στόχο τιμής τα 630 δολάρια.

Η πρόβλεψη έρχεται καθώς οι αγορές κρυπτονομισμάτων προσπαθούν να σταθεροποιηθούν μετά από εβδομάδες πιέσεων πωλήσεων. Η άποψη της BTIG βασίζεται σε τεχνικούς παράγοντες και όχι σε αλλαγές στη ζήτηση ή στη ρύθμιση, τονίζοντας ότι οι συνθήκες υπερπώλησης και η βελτιωμένη εποχικότητα μπορούν να δώσουν βραχυπρόθεσμη ώθηση, ακόμη και αν οι μακροπρόθεσμες τάσεις παραμένουν αβέβαιες.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η εβδομάδα των Ευχαριστιών συχνά συμπίπτει με επαναφορά της ορμής για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενισχύοντας την προσδοκία για τακτική ανοδική κίνηση προς τον Δεκέμβριο.