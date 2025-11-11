Βρετανία: Στο 4,7% ο πληθωρισμός των τροφίμων, με μικρή κάμψη αλλά παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα

Επιβράδυνση εμφάνισε ο πληθωρισμός των τροφίμων στη Βρετανία, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή και σε επίπεδα που φανερώνουν το πρόβλημα του κόστους διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η εταιρεία Worldpanel, για τις τέσσερις εβδομάδες που ολοκληρώθηκαν στις 2 Νοεμβρίου ο πληθωρισμός των τροφίμων διαμορφώθηκε στο 4,7% έναντι 5,2% τον προηγούμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται πως ο γενικός πληθωρισμός στη Βρετανία για τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στο 3,8%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η Worldpanel ανέφερε ότι οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα σε αγορές όπως τα σοκολατένια γλυκά, το φρέσκο κρέας και ο καφές, ενώ μειώνονται ταχύτερα στα χαρτικά οικιακής χρήσης, τα ζαχαρωτά και τα τρόφιμα για σκύλους.

Πρόσθεσε ότι οι πωλήσεις τροφίμων αυξήθηκαν κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τις δαπάνες για προσφορές να αυξάνονται κατά 9,4% έναντι αύξησης 1,8% για τα προϊόντα σε πλήρη τιμή.

Ο Φρέιζερ ΜακΚέβιτ, επικεφαλής του τμήματος λιανικής και καταναλωτικής έρευνας της Worldpanel, σημείωσε ότι λίγο λιγότερο από το 30% των δαπανών στα παντοπωλεία τον Οκτώβριο αφορούσε προϊόντα σε προσφορά - «ένα ποσοστό που αναμένουμε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο καθώς πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα».

Ξεχωριστά, την Τρίτη, έρευνες έδειξαν ότι οι συνολικές δαπάνες των Βρετανών καταναλωτών μειώθηκαν τον περασμένο μήνα, καθώς περίμεναν να δουν πώς θα εξελιχθούν οι προσφορές της Μαύρης Παρασκευής και τι αυξήσεις φόρων θα φέρει ο προϋπολογισμός της υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του Νοεμβρίου.