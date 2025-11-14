Βρετανία: Μαζικές πιέσεις σε ομόλογα και μετοχές λόγω των σχεδίων του Στάρμερ για τον φόρο εισοδήματος

Η κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία φαίνεται πως δεν θα προχωρήσει σε αύξηση των συντελεστών φόρου εισοδήματος, μετέδωσαν την Παρασκευή οι Financial Times, ενόψει του Προϋπολογισμού που θα παρουσιάσει η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, στις 26 Νοεμβρίου.

Το δημοσίευμα επικαλέστηκε την ανησυχία των επενδυτών για τα εν λόγω σχέδια, σημειώνοντας την άποψη πως εάν δεν υπάρξει αύξηση του φόρου εισοδήματος ενδέχεται να χρειαστεί η επιβολή υψηλότερων φόρων στις τράπεζες για να καλυφθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, απόδοση των βρετανικών κρατικών ομολόγων 10 ετών αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,54%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις αρχές Ιουλίου.

Ακόμα, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραφε απώλειες άνω του 1%, σε μια ακόμα ένδειξη για την ανησυχία των επενδυτών σχετικά με την πορεία των δημοσιονομικών της Βρετανίας.