Βούτσιζ (EKT): Μηνυματα στις αγορές για τα επιτόκια και προειδοποιήσεις για τις μετοχές

«Σήμα» για το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε μειώσεις των επιτοκίων της έστειλε την Τρίτη ο κεντρικός τραπεζίτης της Κροατίας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, Μπόρις Βούτσιζ.

Ο ίδιος υποστήριξε πως «βρισκόμαστε σε καλή θέση όσον αφορά την ισορροπία των κινδύνων (για τον πληθωρισμό). Οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι γύρω από τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό αυτή τη στιγμή, και η ανάπτυξη έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από ό,τι πιστεύαμε στην αρχή του έτους».

Ακόμα, υποστήριξε ότι η πρόωρη επιβολή των αμερικανικών δασμών εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο, επηρεάζοντας ενδεχομένως τις οικονομικές συνθήκες.

Σημείωσε παράλληλα την απορία του για τη συμπεριφορά των καταναλωτών στην περιοχή, λέγοντας: «Οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι πολύ επιφυλακτικοί στην Ευρώπη, και είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί».

Αναφορικά με τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για μια «φούσκα» στις τεχνολογικές μετοχές -ιδιαίτερα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Βούτσιζ ανέφερε ότι «οι αποτιμήσεις της αγοράς είναι υπερβολικές».

Πρόσθεσε ότι «ανησυχεί λίγο για το γεγονός ότι η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές αυξάνεται ταχύτερα από τα hedge funds», υποδηλώνοντας πιθανές ανισορροπίες.