Bloomberg για Ελλάδα: Σχεδιάζει να αντλήσει έως και 8 δισ. ευρώ από τις αγορές το 2026

Η Ελλάδα σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 8 δισ.ευρώ από τις αγορές ομολόγων το 2026, περιορίζοντας τις εκδόσεις για να δώσει προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέους, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, αναφέρει το Bloomberg.

Το συνολικό ποσό είναι ελαφρώς υψηλότερο από τα 7,5 δισ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν από επενδυτές το 2025 και είναι σύμφωνο με τα προηγούμενα έτη. Είναι αρκετά χαμηλό ώστε να τηρηθεί ο εθνικός στόχος μείωσης των δανείων σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με την πηγή, καθώς το χρηματοδοτικό σχέδιο για το 2026 δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το χρέος της Ελλάδας θα επιστρέψει στα προ του πακέτου διάσωσης επίπεδα το 2025 και θα συνεχίσει να μειώνεται. Η Scope Ratings προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα θα καταφέρει να μειώσει κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Η κυβέρνηση θέλει να εξοφλήσει πλήρως τα δάνεια της από το πρώτο τέτοιο πρόγραμμα, γνωστό ως Ελληνική Δανειακή Διευκόλυνση, 10 χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, πράγμα που σημαίνει αποπληρωμές τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2031, ανέφερε η πηγή.

Μία από τις νέες εκδόσεις για το 2026 θα αφορά ένα 10ετές ομόλογο, ανέφερε η πηγή.

Ενώ το ταμειακό απόθεμα της Ελλάδας ανέρχεται σήμερα σε περίπου 46 δισ. ευρώ, αυτό αναμένεται να μειωθεί μέχρι το τέλος του έτους σε περίπου 36 δισ. ευρώ, παρόμοια με το επίπεδο που είχε στο τέλος του 2024, πρόσθεσε η πηγή.

Οι αξιολογητές πιστοληπτικής ικανότητας έχουν λάβει υπόψη τα επιτεύγματα της Ελλάδας, με όλες τις μεγάλες εταιρείες αξιολόγησης να επαναφέρουν την επενδυτική βαθμολογία της χώρας από το 2023.

Την περασμένη Παρασκευή, η Scope αναβάθμισε την προοπτική της χώρας από BBB σε θετική, επικαλούμενη τη βελτίωση της οικονομικής ανθεκτικότητας, τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και τη μείωση του χρέους.