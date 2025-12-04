Blackrock: Προβλέπει κυριαρχία της ΤΝ στις αγορές και το 2026 παρά τους κινδύνους

Η BlackRock, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης assets στον κόσμο, αναμένει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσει να κυριαρχεί στις αγορές το 2026, αν και προβλέπει μια ταραχώδη πορεία για τους επενδυτές, καθώς οι κερδοσκοπικές συναλλαγές και η μόχλευση αυξάνουν τον κίνδυνο επανάληψης ενός απότομου selloff όπως τον περασμένο μήνα.

Η Helen Jewell, CIO της BlackRock δήλωσε ότι οι αποδόσεις από επενδύσεις συνδεδεμένες με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα παραμείνουν σε ανοδική τάση, με ορισμένες περιόδους αμφιβολίας σχετικά με τις αποτιμήσεις ή τις προοπτικές του τομέα που θα διατηρήσουν τη μεταβλητότητα των μετοχών.

«Αν περιμένω ανοδική τάση στις αποδόσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης; Ναι, πρόκειται για απίστευτες κεφαλαιουχικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από εταιρείες με απίστευτα ποσά μετρητών», δήλωσε η Jewell στο Reuters στο περιθώριο μιας διάσκεψης στο Λονδίνο.

«Πιστεύω ότι είναι πιθανό να υπάρξουν αναταράξεις καθώς προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης ναι», δήλωσε, αναφέροντας τη σύγχυση και τη μόχλευση ως βασικούς λόγους για τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Οι αμφιβολίες σχετικά με τις υπερβολικές δαπάνες των ομάδων Τεχνητής Νοημοσύνης στην προσπάθειά τους να κατασκευάσουν νέα data centers προκάλεσαν τη μεγαλύτερη πτώση της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς τους τελευταίους μήνες τον Νοέμβριο.

Τα hedge funds πραγματοποιούν επίσης συναλλαγές με σχεδόν ρεκόρ μόχλευσης, αυξάνοντας τους κινδύνους για γρήγορες και έντονες βραχυπρόθεσμες πωλήσεις, εάν η πτώση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων τους αναγκάσει να ρευστοποιήσουν θέσεις για μετρητά, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δανειστών.

Η Jewell δήλωσε ότι αυξάνει τις θέσεις της σε ευρωπαϊκούς ομίλους ενέργειας και υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η Siemens Energy καθώς η έκρηξη της Tεχνητής Nοημοσύνης και η βιασύνη για την κατασκευή νέων data centers ενίσχυσαν τη ζήτηση για τουρμπίνες, τεχνολογία δικτύων και καθαρή ενέργεια.

Παράλληλα, τόνισε ότι η BlackRock παρέμεινε θετική όσον αφορά τις μετοχές του τομέα της άμυνας, αλλά όχι τόσο θετική όσο στην αρχή του έτους.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας σημείωσαν πτώση 8% τον Νοέμβριο, τη μεγαλύτερη πτώση από τον Ιούνιο του 2024, καθώς αυξήθηκαν οι εικασίες σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.