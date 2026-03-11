Βιλερουά (Τράπεζα Γαλλίας) για κρίση στη Μ. Ανατολή: Ο πληθωρισμός στη Γαλλία θα παραμείνει χαμηλός

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία αναμένεται να παραμείνει χαμηλός, ενω ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να προκαλέσει ελαφρώς υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ανάπτυξη παγκοσμίως, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

«Η έννοια αυτής της κρίσης δυστυχώς γίνεται σαφέστερη κάθε μέρα που περνάει. Από οικονομικής άποψης, σημαίνει λίγο περισσότερο πληθωρισμό και λίγο λιγότερη ανάπτυξη», δήλωσε ο Βιλερουά σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

«Ο πληθωρισμός στη Γαλλία θα παραμείνει χαμηλός. Μερικές φορές διαβάζω τη λέξη στασιμοπληθωρισμός... Αυτό δεν είναι στασιμοπληθωρισμός, επειδή δεν πρόκειται για στασιμότητα της οικονομικής δραστηριότητας. Θα διατηρήσουμε την ανάπτυξη», πρόσθεσε.