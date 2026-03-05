Βιλερουά (ΕΚΤ): Δεν βλέπω κανέναν λόγο να αυξήσει η ΕΚΤ τα επιτόκιά της

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να αυξήσει η ΕΚΤ τα επιτόκιά της, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, και ότι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν διατρέχει επί του παρόντος κίνδυνο.

«Δεν βλέπω κανένα λόγο σήμερα για τον οποίο εμείς στην ΕΚΤ θα πρέπει να αυξήσουμε τα επιτόκιά μας. Θα βλέπουμε συναντήσεις μετά από συναντήσεις, αλλά σήμερα δεν βλέπω κανένα λόγο», δήλωσε σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Πρόσθεσε ότι η κρίστη στη Μέση Ανατολή μπορεί να έχει ανοδική επίδραση στον πληθωρισμό και καθοδική επίδραση στην ανάπτυξη, αλλά ότι η αναλογία θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κατάστασης.