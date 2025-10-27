Βeyond Meat: Ακραίες διακυμάνσεις -99%, +1432% και -71%

Η Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND) είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο των φυτικών υποκατάστατων κρέατος, της οποίας η μετοχή από τα $240 το 2019 βρέθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2025 στα $0,50, έχοντας καταστρέψει στη διαδρομή της τους επενδυτές που είχαν πιστέψει στη λάμψη του καινοτόμου διατροφικού κλάδου.

Η BYND παραμένει ζημιογόνος από την είσοδό της στη Wall Street στο μακρινό 2019, καταγράφοντας παράλληλα πτωτική πορεία ακόμα και στις πωλήσεις της. Η ζήτηση για φυτικά προϊόντα κρέατος έχει μειωθεί λόγω της αύξησης των τιμών, με τους καταναλωτές να προτιμούν τις φθηνότερες επιλογές του ζωικού κρέατος. Η Beyond Meat, παρά την πρόσφατη συμφωνία επέκτασης της συνεργασίας της με την Walmart, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από την Impossible Foods και παραδοσιακούς κολοσσούς, όπως η Tyson Foods.

Όσον αφορά τη λογιστική της ακτινογραφία, η BYND αναγκάστηκε να ολοκληρώσει πρόσφατα τη μετατροπή του 96,9% των ομολόγων της ύψους $1,11 δισ., σε νέα ομόλογα με επιτόκιο 7% λήξης 2030 ύψους $202,5 εκατ. και σε 326 εκατ. νέες μετοχές, λόγω της αδυναμίας της να καταβάλει τα τοκοχρεολύσια των ομολόγων του 2025. Η κίνηση αυτή μείωσε προς το παρόν τον κίνδυνο χρεοκοπίας, αλλά προκάλεσε τεράστια «μετοχική αραίωση» (dilution) οδηγώντας τη μετοχή μέχρι τα $0,50.

Ωστόσο, η μετοχή της Beyond Meat (BYND) βρέθηκε στο κέντρο της επικαιρότητας, ούτε λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων, ούτε λόγω της αναδιάρθρωσης του χρέους της. Αλλά διότι μετατράπηκε στο νέο χρηματιστηριακό «παιχνίδι» των μικρών ιδιωτών επενδυτών και traders, θυμίζοντας τις ένδοξες ημέρες των meme stocks της GameStop (GME) και της AMC Entertainment (AMC).

Η διαδρομή της μετοχής BYND από το -99,79% στο +1.432% και τώρα στο -71% θυμίζει τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ. Μια διαδρομή που γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή εάν απεικονισθεί σε απόλυτους αριθμούς. Από τα $239,7 στα $0,50 από εκεί στα $7,69 και τώρα στα $2,19.

Διάγραμμα της μετοχής BYND από το 2019 μέχρι σήμερα

Διάγραμμα του τελευταίου μήνα της μετοχής BYND

Διάγραμμα της τελευταίας εβδομάδας της μετοχής BYND

Τι ακριβώς συνέβη;

Η γενικότερη απογοητευτική πορεία της εταιρείας αλλά και της μετοχής, είχε οδηγήσει πολλούς επενδυτές στη λήψη θέσεων short. Δηλαδή οι επενδυτές είχαν ποντάρει στην πτώση της μετοχής. Με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό των short θέσεων, να προσεγγίζει το 82% του free float, δηλαδή των ελεύθερα διαπραγματεύσιμων μετοχών της BYND.

Αυτήν την ανισορροπία εντόπισε η ομάδα επενδυτών πέριξ του Demitri Semenikhin, γνωστότερου ως «Capybara Stocks», πρώην διαχειριστή των WallStreetBets. O συγκεκριμένος trader αφού αγόρασε περίπου 4 εκατ. μετοχές στον απόλυτο πυθμένα, ακολούθησε την κλασική συνταγή των meme stocks. Δίνοντας το σύνθημα ενός «σκληρού short sqeeze». Δηλαδή μιας ξαφνικής κίνησης, όπου οι αγοραστές συντονισμένα αυξάνουν την τιμή της μετοχής απότομα, ασκώντας πίεση στους επενδυτές που έχουν ποντάρει στην πτώση της (short sellers).

Ως αποτέλεσμα, οι short sellers, οι οποίοι έχουν δανειστεί και πωλήσει μετοχές, ελπίζοντας ότι θα τις αγοράσουν φθηνότερα αργότερα, αναγκάζονται να αγοράζουν και αυτοί - σε υψηλότερη ασφαλώς τιμή -, πίσω τις μετοχές που έχουν πωλήσει, για να καλύψουν τις θέσεις τους, λόγω της απροσδόκητης ανόδου της μετοχής. Ανατροφοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα πρωτοφανές ράλι, της τάξης του +1.432%.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, που ειδικεύονται σε χρηματιστηριακά παιχνίδια, όπως είναι το Reddit (r/WallStreetBets) και το Stocktwits, αλλά και γνωστοί λογαριασμοί traders στο Χ, όπως ο @OnlyOTrades, πλημμύρισαν με υπερθετικά σχόλια για την BYND. Με τους traders να προβαίνουν σε μαζικές αγορές εν μέσω αναρτήσεων και συνθημάτων του τύπου: «To infinity and BYND», «BYND to the moon» κ.α.

Παράλληλα η ένταξη της BYND στο χαρτοφυλάκιο του Roundhill Meme Stock ETF (MEME) ενίσχυσε περαιτέρω την αγοραστική μανία, με τον όγκο των συναλλαγών να καταγράφει ρεκόρ όλων των εποχών.

Επομένως, οι «σορτάκηδες» που είχαν στοιχηματίσει στην κατάρρευση της μετοχής, βρέθηκαν απέναντι σε ένα αγοραστικό κύμα, που αφού σάρωσε τις «θέσεις των πωλητών», τους ανάγκασαν να προβούν σε βιαστικές αγορές, ώστε να καλύψουν τις ανοικτές τους θέσεις. Στέλνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μετοχή της Beyond Meat από τα $0,50 στα $7,69. Σε μια τιμή όπου το παιχνίδι άλλαξε ξανά.

Κι σε αυτό στο σημείο ξεκίνησε εκ νέου η πτωτική κίνηση. H οποία προς το παρόν έχει φέρει την μετοχή BYND στα $2,19. Είναι φανερό διά γυμνού οφθαλμού ότι το δίκτυο του «Capybara Stocks» έχει αγοράσει μετοχές στο εύρος από τα $0,50 μέχρι το $1,00 κάποια εκατομμύρια μετοχές προτού δώσει το σύνθημα της ανόδου. Και αφού έδωσε το σύνθημα που οδήγησε στην εκτόξευση της μετοχής, ρευστοποίησε εν μέσω αγοραστικού παροξυσμού τις μετοχές του στο ανοδικό κύμα προς τα $7,69 αλλά και κατά τη διάρκεια της πρώτης πτώσης προς τα $6,50. Αποκομίζοντας κέρδη από 1.100% έως 1.400%, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τριών ημερών.

Για να αντιληφθούμε καλύτερα το μέγεθος της κερδοσκοπικής μανίας, αρκεί να αναφέρουμε ότι ο όγκος των μετοχών που άλλαξαν χέρια ανάμεσα σε πωλητές και αγοραστές μέσα στην επίμαχη εβδομάδα, ήταν 8 δισεκατομμύρια, όταν ο αριθμός των μετοχών της BYND, είναι 392 εκατομμύρια. Δηλαδή διακινήθηκε πάνω από 40 φορές ο συνολικός αριθμός των μετοχών της.

Ο τελικός λογαριασμός δεν βγει ακόμα. Και δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί τελικά να εξαχθούν σαφή και ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις ζημίες των «σορτάκηδων», που βιαστικά έκλεισαν τις θέσεις τους, τους λογαριασμούς των «margin calls» που έσκασαν, αλλά και του «retail» και των «traders», που ακολουθώντας τον Demitri Semenikhin και τους χρηματιστηριακούς λογαριασμών των social media, αγόρασαν τη μετοχή της BYND στα $3, $4, $5, $6 και $7.

Ωστόσο, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα φανεί μέσα στα groups των traders, ποιοι είναι τελικά αυτοί που έμειναν με τον μουντζούρη στο χέρι, όπως και στην περίπτωση των meme stocks της GameStop (GME) και της AMC Entertainment (AMC). Meme stocks ορίζονται οι μετοχές εταιρειών που γίνονται viral μέσω των κοινωνικών δικτύων (π.χ. Reddit's WallStreetBets, X/Twitter), οδηγώντας σε απότομες αυξήσεις τιμής λόγω μαζικών αγορών από ιδιώτες επενδυτές, τις περισσότερες ανεξάρτητα από τα θεμελιώδη οικονομικά της εταιρείας.