Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει πιθανότατα εισέλθει σε μια «κατάσταση στασιμότητας», με τον κίνδυνο ύφεσης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να ανέρχεται περίπου στο 50%, σύμφωνα με αναλυτές της Barclays.

Σε ερευνητικό της σημείωμα, η τράπεζα ανέφερε ότι το αναθεωρημένο μοντέλο «σημείων καμπής» (tipping points), το οποίο ενσωματώνει τις πρόσφατες αναθεωρήσεις στα στοιχεία απασχόλησης, δείχνει πως «ο υποκείμενος ρυθμός ανάπτυξης των ΗΠΑ έχει επιβραδυνθεί σε επίπεδο που καθιστά την οικονομία ευάλωτη σε ύφεση».

Η Barclays πρόσθεσε: «Διάφορες εκδοχές του μοντέλου υποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται πιθανότατα σε κατάσταση στασιμότητας, ίσως και για ένα χρόνο ή περισσότερο. Με αυτήν την αυξημένη ευπάθεια, το μοντέλο εκτιμά τις πιθανότητες ύφεσης μέσα σε οκτώ τρίμηνα περίπου στο 50%».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Investing, η ανάλυση βασίζεται σε ένα μοντέλο εναλλασσόμενων καθεστώτων, το οποίο αξιολογεί την πιθανότητα η οικονομία να βρίσκεται σε μία από τέσσερις καταστάσεις: Ταχεία ανάπτυξη, ανάπτυξη, στασιμότητα ή ύφεση.

Η Barclays διευκρίνισε ότι η κατάσταση στασιμότητας ορίζεται ως εκείνη όπου η οικονομία είναι «ευάλωτη στο να εισέλθει σε ύφεση, αλλά αυτό δεν είναι αναπόφευκτο».

Δύο βασικοί δείκτες χρησιμοποιήθηκαν: ο λόγος της απασχόλησης εκτός γεωργικού τομέα προς το εργατικό δυναμικό και το ποσοστό ανεργίας, που συχνά αναφέρεται μέσω του «κανόνα Sahm».

Η Barclays σημείωσε ότι και οι δύο μετρήσεις «υποδηλώνουν αυξημένη πιθανότητα ότι η οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας», με τις πιθανότητες να κυμαίνονται από 47% έως 90% όταν λαμβάνονται υπόψη οι πρώιμες εκτιμήσεις για τις επερχόμενες αναθεωρήσεις στα στοιχεία απασχόλησης.

Η τράπεζα ανέφερε ότι τα αποτελέσματα στηρίζουν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve αργότερα φέτος.

«Τα αποτελέσματά μας προσφέρουν κάποια στήριξη στις προσδοκίες ότι η FOMC θα στραφεί σε μειώσεις επιτοκίων τον Σεπτέμβριο», έγραψε η Barclays, προσθέτοντας ότι αναμένει μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και τον Δεκέμβριο.