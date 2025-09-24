Απώλειες για τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, ενόψει των μάκρο και των κινήσεων της Fed

Πιέσεις ασκούνται την Τετάρτη στα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, εν μέσω της στάσης αναμονής που παρατηρείται στις αγορές για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια της.

Μετά από τις 13:00 της Τετάρτης η απόδοση στο αμερικανικό κρατικό 10ετές ομόλογο έχανε 0,19%, στο 4,112%. Απώλειες εμφάνιζε και η απόδοση του 30ετούς κρατικού τίτλου, της τάξης του -0,34% στο 4,721%.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τόνισε τη λεπτή ισορροπία που πρέπει να διατηρήσει η κεντρική τράπεζα για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους πληθωρισμού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα σημάδια χαλάρωσης της αγοράς εργασίας.

Ακόμα, αγορές αναμένουν σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις για την οικονομία των ΗΠΑ τις επόμενες μέρες, που θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τις επόμενες κινήσεις της Fed για τα επιτόκια της.

Την Πέμπτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για την πορεία του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ την Παρασκευή θα ανακοινωθεί η πορεία του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) κατά τον Σεπτέμβριο. Ο PCE θεωρείται ως ο «αγαπημένος» δείκτης της Fed για τη μέτρηση του πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία.

Το CNBC μετέδωσε πως υπάρχουν επίσης επιφυλάξεις για πιθανό «κλείσιμο» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα, μετά την ακύρωση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ των προγραμματισμένων συναντήσεων με δύο κορυφαίους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο για την αντιμετώπιση ζητημάτων που θα εμπόδιζαν το κλείσιμο.

Οι δύο νομοθέτες προσπαθούσαν να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε προσωρινή συμφωνία — που θα εξασφάλιζε προσωρινή χρηματοδότηση — για την αποφυγή του κλεισίματος στις 30 Σεπτεμβρίου θα περιλάμβανε προστασίες για τα προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης,