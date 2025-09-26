Ανώτερη των εκτιμήσεων η ανάπτυξη στην Ισπανία - Στο +3,1% το ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκε η ανάπτυξη στην οικονομία της Ισπανίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης να εμφανίζει πολυετές χαμηλό στο ποσοστό της ανεργίας.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή και με βάση τα οριστικά στοιχεία της στατιτικής υπηρεσίας (INE), το ισπανικό ΑΕΠ «έτρεξε» με ετήσιο ρυθμό 3,1% έναντι της προκαταρκτικής εκτίμησης για ανάπτυξης 2,8%. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ανάπτυξη 2,8%.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο, η ισπανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,8% έναντι 0,7% στην προκαταρκτική εκτίμηση και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν την τελική μέτρηση στο 0,7%.

Σε χαμηλό από το 2008 η ανεργία

Όλοι οι κύριοι οικονομικοί τομείς σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των μεταποιητικών βιομηχανιών, των κατασκευών και του τομέα των υπηρεσιών - ο τελευταίος εκ των οποίων αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ του ΑΕΠ της χώρας και ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη άνθηση του τουρισμού.

Η οικονομική ανάπτυξη συνέπεσε με τη μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 10,29% το δεύτερο τρίμηνο, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2008.

Η ισχυρή οικονομική δραστηριότητα της Ισπανίας έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωζώνη, όπου το ΑΕΠ αυξήθηκε σε τριμηνιαίο επίπεδο κατά μόλις 0,1%, με τη Γερμανία και την Ιταλία να συρρικνώνονται κατά 0,3% και 0,1% αντίστοιχα, και τη Γαλλία να αυξάνεται κατά 0,3%.

Η ισχυρή απόδοση υποστηρίζει την πρόσφατη αναθεώρηση της πρόβλεψης του ισπανικού ΑΕΠ για το 2025 σε 2,7% από την ισπανική κυβέρνηση, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο.