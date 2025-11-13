Ανάλυση JP Morgan: Η επιφυλακτικότητα των hedge funds τον Οκτώβριο ίσως να οδηγήσει σε ράλι στο τέλος του έτους

Η JPMorgan αναφέρει σε έκθεσή της ότι η επιφυλακτικότητα των hedge funds τον Οκτώβριο μπορεί να οδηγήσει σε ράλι στο τέλος του έτους

Σε πρόσφατη ανακοίνωση, οι αναλυτές της JPMorgan με επικεφαλής τον Νίκο Πανηγυρτζόγλου ανέφεραν ότι «τα στοιχεία απόδοσης των hedge funds που υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις για τον Οκτώβριο αποκάλυψαν μια εκπληκτική μείωση της έκθεσης των hedge funds με long και short θέσεις σε μετοχές στο χαμηλότερο επίπεδο τους σε περισσότερο από ένα χρόνο».

«Τα ποσοτικά hedge funds, τα οποία τείνουν να είναι πιο ουδέτερα, παρουσίασαν επίσης ένα μάλλον χαμηλό beta μετοχών τον Οκτώβριο», ανέφερε η τράπεζα.

Ωστόσο, «με την απροσδόκητη επιφυλακτικότητα που επέδειξαν τον Οκτώβριο, τα hedge funds με long και short θέσεις έχουν περιθώριο να προωθήσουν την αγορά μετοχών μέχρι το τέλος του έτους», πρόσθεσε ο αναλυτής.

Η ανάλυση της JPMorgan εξέτασε επίσης την εξελισσόμενη επιρροή των ιδιωτών επενδυτών στις συναλλαγές μετοχών.

Ενώ η συμμετοχή των ιδιωτών «διπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε περίπου 25% στις μετοχές των ΗΠΑ και σε περίπου 50% στις επιλογές με μηδενική ημερομηνία λήξης», η τράπεζα ανέφερε ότι αυτή η αύξηση έχει σταθεροποιηθεί έκτοτε.

«Δεν έχει σημειωθεί περαιτέρω αύξηση από τότε, αλλά μάλλον μέση επαναφορά», έγραψε ο αναλυτής.

Ωστόσο, οι ιδιώτες επενδυτές παραμένουν μια σημαντική δύναμη στις ροές της αγοράς.

Σύμφωνα με την JPMorgan, η επιρροή τους «προέρχεται λιγότερο από το πόσο συχνά ανακυκλώνουν τις μετοχές ή τα δικαιώματα προαίρεσης που κατέχουν και περισσότερο από το μερίδιό τους στις ροές των τελικών επενδυτών».