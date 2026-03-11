Με επιφυλακτικότητα και ελεγχόμενες πιέσεις υποδέχεται η Wall Street τις καταιγιστικές εξελίξεις στο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό μέτωπο.

Η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την αναμονή των κρίσιμων στοιχείων για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI), διαμορφώνουν ένα σκηνικό στάσης αναμονής για τα διεθνή χαρτοφυλάκια.

1. Υποχωρούν τα futures

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Wall Street καταγράφουν οριακές απώλειες την Τετάρτη. Ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,2%, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq 100 σημειώνουν πτώση 0,1%. Παρά το χθεσινό μεικτό κλείσιμο, οι αναλυτές της Vital Knowledge επισημαίνουν πως οι αγορές επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, απορροφώντας τους κραδασμούς από την κλιμάκωση των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, στηριζόμενες εν μέρει στα θετικά στοιχεία από την αγορά κατοικίας των ΗΠΑ και το κινεζικό εμπόριο.

2. Ο ΙΕΑ εξετάζει ιστορική αποδέσμευση αποθεμάτων

Σε μια κίνηση-ματ για τη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προσανατολίζεται στην μεγαλύτερη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η ποσότητα θα υπερβεί τα 182 εκατ. βαρέλια του 2022.

Η τιμή του Brent, που εκτινάχθηκε στα 120 δολάρια προ ημερών, υποχώρησε στα επίπεδα των 90 δολαρίων, καθώς η αγορά προεξοφλεί την παρέμβαση, παρά το «έμφραγμα» στη διακίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

3. Το τελεσίγραφο Τραμπ για «άνευ όρων παράδοση»

Η γεωπολιτική σκακιέρα περιπλέκεται μετά τις απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις «άνευ προηγουμένου», ως απάντηση στην πόντιση ναρκών από την Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ.

«Μόνο η άνευ όρων παράδοση του Ιράν θα τερματίσει τις εχθροπραξίες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το Πεντάγωνο να επιβεβαιώνει ήδη πλήγματα σε 16 ιρανικά πλοία και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών.

4. Εν αναμονή του ΔΤΚ

Η ανακοίνωση του πληθωρισμού του Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον καθώς οι οικονομολόγοι προβλέπουν ελαφρά αύξηση στο 2,5% (από 2,4%).

Τα στοιχεία αυτά δεν ενσωματώνουν ακόμη πλήρως το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν, όμως μια αρνητική έκπληξη μπορεί να αναγκάσει την Fed να επανεξετάσει το σενάριο αύξησης των επιτοκίων για να αναχαιτίσει τις νέες πληθωριστικές πιέσεις.

5. Η Oracle «δείχνει» τον δρόμο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντίθετα, η Oracle προσφέρει «ανάσες» στον τεχνολογικό κλάδο. Η μετοχή της καταγράφει άλμα άνω του 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Η εκρηκτική ζήτηση για data centers τεχνητής νοημοσύνης (AI) οδήγησε τα έσοδα του cloud τμήματος σε αύξηση 44%, επιβεβαιώνοντας πως ο κλάδος της τεχνολογίας παραμένει το ισχυρότερο καταφύγιο των επενδυτών.