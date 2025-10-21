Christie’s: «Στο σφυρί» μηχανή Enigma και αριθμομηχανή του Πασκάλ

Μια μηχανή Enigma με την οποία οι Ναζί κρυπτογραφούσαν τις επικοινωνίες των υποβρυχίων τους κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μία μηχανή του Πασκάλ και ένα εκκρεμές με κινούμενη αστρονομική σφαίρα της εποχής του Λουδοβίκου ΙΕ΄ περιλαμβάνονται στη δημοπρασία του Christie’s που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι.

Η μηχανή Enigma, η οποία αποτιμάται στις 200.000 - 300.000 ευρώ, κατασκευάστηκε το 1941 κατ’ απαίτηση του ναυάρχου Καρλ Ντένιτς, «ώστε να αντιμετωπιστούν οι επανειλημμένες επιτυχίες των Συμμάχων εναντίον των γερμανικών υποβρυχίων» ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s. «Έχοντας τέσσερις ρότορες, το μοντέλο Enigma M4 που θα δημοπρατηθεί διαθέτει περισσότερα εξαρτήματα από όλα τα προηγούμενα.

Υπενθυμίζεται ότι οι μηχανές Enigma αποκωδικοποιήθηκαν από τη βρετανική αντικατασκοπεία χάρη στο έργο του Άλαν Τούρινγκ και του Τζο Ντες, το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη του πρώτου προγραμματίσιμου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η μηχανή Enigma θα δημοπρατηθεί στις 18 Νοεμβρίου από κοινού με ένα εκκρεμές με κινούμενη αστρονομική σφαίρα της εποχής του Λουδοβίκου ΙΕ΄. Η αξία του αποτιμάται στις 400.000 - 600.000 ευρώ.

Την επομένη, πάντα στο Παρίσι, είναι προγραμματισμένη η δημοπρασία μιας από τις εννέα εναπομείνασες «Πασκαλίνες», τις πρώτες αριθμομηχανές που κατασκεύασε το 1642 ο Γάλλος μαθηματικός Μπλεζ Πασκάλ. Εκτιμάται ότι θα πουληθεί έναντι 2-3 εκατομμυρίων ευρώ.