«Υπεργρίπη»: Τι γνωρίζουμε για το νέο στέλεχος που «πιέζει» την Ευρώπη

Αύξηση νοσηλειών και σοβαρότερη νόσηση προκαλεί στην Ευρώπη το νέο εξελισσόμενο στέλεχος της γρίπης Α (H3N2), γνωστό και ως «υποκλάδος Κ» ή «υπεργρίπη». Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί το επίκεντρο της έξαρσης, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) να κάνει λόγο για ένα «άνευ προηγουμένου κύμα» αναπνευστικών λοιμώξεων, την ώρα που τα επίπεδα εμβολιασμού παραμένουν χαμηλά.

Τριπλάσιες νοσηλείες στο Λονδίνο – Μάσκες σε Γαλλία και Ισπανία

Στη βρετανική πρωτεύουσα, οι νοσηλείες λόγω γρίπης είναι τριπλάσιες συγκριτικά με την περσινή περίοδο, ενώ νοσοκομεία όπως εκείνα του Μπέρμιγχαμ έχουν τεθεί σε «κρίσιμη κατάσταση» εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ασθενών.

Η εικόνα αυτή έχει οδηγήσει άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και η Ισπανία, σε αυξημένη χρήση μάσκας, με τα φαρμακεία να αναφέρουν μεγάλη ζήτηση. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες με συμπτώματα να χρησιμοποιούν μάσκα σε εσωτερικούς χώρους και χώρους εργασίας, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της γρίπης, της COVID-19 και του RSV.

Μαγιορκίνης: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας – Δεν επιστρέφουμε σε μέτρα COVID»

Παρά τη μεγάλη διασπορά σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, ο Καθηγητής Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, εμφανίζεται καθησυχαστικός λέγοντας ότι «Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Πρόκειται για ένα στέλεχος της γρίπης που δείχνει πως θα κάνει μία έντονη εποχιακή γρίπη για φέτος. Δεν θα επιστρέψουμε σε μέτρα που είχαν ληφθεί επί COVID, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Αναφορικά με την κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία, σημείωσε ότι «Έχουμε τρεις φορές πάνω τις εισαγωγές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Δεν είναι αριθμός που καθιστά αναγκαία τη λήψη κεντρικών μέτρων».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι σε τοπικό επίπεδο έχουν παρατηρηθεί διαταραχές, όπως η προσωρινή αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας λόγω πολλών απουσιών μαθητών.

Σύσταση για ευπαθείς: μάσκα υψηλής προστασίας

Ο κ. Μαγιορκίνης επισημαίνει ότι τα ευάλωτα άτομα καλό θα ήταν να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας σε κλειστούς χώρους, καθώς η Ελλάδα έχει διάρκεια «περίπου έναν μήνα πίσω» από την ευρωπαϊκή εικόνα, άρα η κορύφωση αναμένεται αργότερα.

Καταλήγει ότι:

«Το εμβόλιο, από τις πρώτες αναλύσεις, φαίνεται πως πιάνει το στέλεχος της γρίπης».

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν – Το εμβόλιο ως βασικό μέσο προστασίας

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό εργαλείο έναντι της σοβαρής νόσησης από γρίπη. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα πραγματοποιούνται πάνω από δύο εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Οι ομάδες που συστήνεται να εμβολιαστούν περιλαμβάνουν:

άτομα άνω των 60 ετών

άτομα με χρόνια νοσήματα

μικρά παιδιά

φροντιστές βρεφών ή ατόμων με υποκείμενα νοσήματα

επαγγελματίες υγείας

εκπαιδευτικούς και όσους έρχονται σε συχνή επαφή με μαθητές

Ο συνδυασμός εμβολιασμού και διαθέσιμων αντιιικών φαρμάκων προσφέρει, σύμφωνα με τους ειδικούς, «ουσιαστική θωράκιση απέναντι στη σοβαρή νόσηση».