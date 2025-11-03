ΥΓΕΙΑ ΕΝΤΕΡΟΥ

Το TAMARINE® είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι σε φαρμακευτική μορφή μαρμελάδας και είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας γιατί περιέχει φυτικά συστατικά που διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας ημέρες.

To TAMARINE® περιέχει Σέννα (γνωστή και ως Φύλλα Αλεξανδρείας), ένα φυτικό συστατικό που -σε συνδυασμό με τον περιεχόμενο ταμάρινδο- αποδεδειγμένα δρα κατά της δυσκοιλιότητας. Περιέχει επιπλέον και κορίανδρο που μαζί με τον ταμάρινδο, καταπραΰνει τους σπασμούς και τον τοπικό πόνο.

Διατίθεται σε 2 συσκευασίες: γυάλινο βάζο 260 gr & χάρτινο κουτί με 10 μερίδες για εύκολη μεταφορά, σε ταξίδια κλπ.

Το προϊόν διατίθεται στην Ελληνική αγορά εδώ και 40 χρόνια. Θα το βρείτε στα φαρμακεία.

Αντενδείξεις: παθήσεις του εντέρου, αποφρακτικές καταστάσεις, ειλεός, κοιλιακό άλγος, εγκυμοσύνη, γαλουχία, ναυτία, έμετος, παιδιά <12 ετών, διαβητικοί, ή με άλλα φάρμακα. Χρήση για >1-2 εβδ. υπό ιατρική επίβλεψη.