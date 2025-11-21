Τα φαρμακεία στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας: Ο σύγχρονος ρόλος τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Το φαρμακείο της γειτονιάς δεν είναι απλώς ένα σημείο διάθεσης φαρμάκων αλλά ένας ζωντανός πυρήνας δημόσιας υγείας που συνδέει την επιστήμη με την καθημερινότητα του πολίτη και την πρόληψη με τη φροντίδα. Στην Ελλάδα, το δίκτυο των 10.750 φαρμακείων απλώνεται σε κάθε πόλη, χωριό και νησί, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας χωρίς ραντεβού, λίστες αναμονής ή γεωγραφικούς αποκλεισμούς.

Ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τον πολίτη

Σε κάθε γειτονιά, το φαρμακείο αποτελεί το πιο οικείο και προσβάσιμο σημείο επαφής με το σύστημα υγείας. Οι φαρμακοποιοί ενημερώνουν, καθοδηγούν και μεριμνούν όχι μόνο για τη σωστή λήψη των φαρμάκων αλλά και για τη συνολική ευεξία των ασθενών. Από τη ρύθμιση της πίεσης και του σακχάρου έως τη συμβουλή για τη διατροφή, την πρόληψη της γρίπης ή τις πρώτες βοήθειες, ο φαρμακοποιός είναι ο πρώτος επιστήμονας που συμβουλεύεται ο πολίτης.

Η πανδημία ως καθοριστική εμπειρία

Η πανδημία COVID-19 απέδειξε έμπρακτα τη σημασία του φαρμακείου ως κρίσιμου κρίκου της δημόσιας υγείας. Οι φαρμακοποιοί συμμετείχαν ενεργά στους εμβολιασμούς, διένειμαν και διενέργησαν αντίστοιχα εκατομμύρια self και rapid tests, διασφάλισαν τη συνεχή διάθεση φαρμάκων παρά τις ελλείψεις και στάθηκαν δίπλα στους πολίτες όταν πολλές δομές υγείας υπολειτουργούσαν. Η εμπιστοσύνη που οικοδομήθηκε εκείνη την περίοδο αποτελεί σήμερα παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας.

Πρόληψη, αυτοφροντίδα και εκπαίδευση

Η συμβολή των φαρμακοποιών δεν περιορίζεται στην φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία αλλά επεκτείνεται στην πρόληψη και στην εκπαίδευση του ασθενούς και των φροντιστών.

Παράλληλα τα φαρμακεία συμμετέχουν σε προγράμματα εμβολιασμού και προληπτικού ελέγχου νοσημάτων.

Ενημερώνουν τους ασθενείς για τη σωστή χρήση των φαρμάκων και την αποφυγή αλληλεπιδράσεων.

Εντοπίζουν παράγοντες κινδύνου, προτρέποντας ή παραπέμποντας για έγκαιρη ιατρική παρέμβαση.

Ενισχύουν την υπεύθυνη αυτοφροντίδα, απέναντι σε παραπλανητικές πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, τα φαρμακεία συνεισφέρουν στη μείωση της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των θεραπειών.

Στήριξη των ευάλωτων και συνεργασία με το κράτος

Τα φαρμακεία αποτελούν ανάχωμα στην απομόνωση των ευάλωτων ομάδων. Από τον ηλικιωμένο που δυσκολεύεται να μετακινηθεί έως τον ασθενή στα απομακρυσμένα νησιά, ο φαρμακοποιός βρίσκεται πάντα εκεί για να εξυπηρετήσει, να ακούσει, να καθοδηγήσει. Παράλληλα, η συνεργασία των φαρμακοποιών με την Πολιτεία είναι διαρκής: συμβάλλουν στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στην άυλη συνταγή, στις διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας, σε δράσεις πρόληψης όπως πρόσφατα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου ή την παχυσαρκία, υπηρετώντας την ψηφιακή υγεία, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Το μέλλον των φαρμακείων: υπηρεσίες υγείας για όλους

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος οραματίζεται ένα φαρμακείο που θα προσφέρει ακόμη περισσότερες υπηρεσίες υγείας που θα πλαισιώνουν και θα συνοδεύουν την φαρμακευτική αγωγή, όπως και τη συμμετοχή του σε προγράμματα πρόληψης για χρόνια νοσήματα. Η θεσμοθέτηση των υπηρεσιών αυτών, με σαφές πλαίσιο και αναγνώριση της επιστημονικής ευθύνης των φαρμακοποιών, αποτελεί αναγκαίο βήμα για μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ένα κοινό όραμα

Η δημόσια υγεία είναι συλλογική ευθύνη. Η συνεργασία Πολιτείας, επαγγελματιών υγείας και κοινωνίας είναι το θεμέλιο για ένα Εθνικό σύστημα υγείας με ίσες ευκαιρίες, προσβάσιμο και ανθρωποκεντρικό. Σε αυτή τη νέα εποχή τα φαρμακεία θα συνεχίσουν να αποτελούν τον πιο σταθερό σύμμαχο του πολίτη στην πρόληψη και την φαρμακευτική φροντίδα και να επιτελούν σημαίνοντα ρόλο στην καθημερινή υγεία.

Απόστολος Βαλτάς

Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου