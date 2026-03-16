Το σύνδρομο Couvade, γνωστό και ως «συμπαθητική εγκυμοσύνη», είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο ο σύντροφος ενός εγκύου βιώνει συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της εγκυμοσύνης, παρότι δεν είναι ο ίδιος έγκυος. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να εμφανιστεί σχεδόν στο μισό ποσοστό των συντρόφων, αλλά παρόλα αυτά δεν αναγνωρίζεται επίσημα ως ιατρική διαταραχή.

Ένα παράδειγμα είναι ο Άλεξ Τζόουνς από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος όταν η σύζυγός του ήταν έξι μηνών έγκυος άρχισε να εμφανίζει ναυτία, έντονη κόπωση, ευαισθησία στο δέρμα και μούδιασμα στα χέρια. Μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο συνειδητοποίησε ότι τα συμπτώματά του ταίριαζαν με το σύνδρομο Couvade. Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για μια κατάσταση όπου ο μη έγκυος σύντροφος βιώνει σωματικά ή ψυχολογικά συμπτώματα εγκυμοσύνης, αναφέρει το BBC.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ναυτία, πόνους στη μέση, κούραση, εναλλαγές διάθεσης, επιθυμία για συγκεκριμένα φαγητά και αύξηση βάρους. Συνήθως εμφανίζονται στις αρχές και στο τέλος της εγκυμοσύνης και εξαφανίζονται μετά τη γέννηση του παιδιού. Το φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί όχι μόνο σε πατέρες, αλλά και σε συντρόφους ίδιου φύλου ή ακόμη και σε μέλη της οικογένειας που ζουν κοντά στην έγκυο.

Παρότι πολλές έρευνες δείχνουν ότι το σύνδρομο είναι σχετικά συχνό — με ποσοστά από περίπου 20% έως και 70% σε διάφορες χώρες — δεν υπάρχει επίσημη ιατρική κατηγοριοποίηση και οι μηχανισμοί του παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, που συνδυάζει ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες.

Σημειώνεται ότι, η εγκυμοσύνη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στη ζωή ενός ανθρώπου και μπορεί να προκαλέσει άγχος, πίεση και έντονα συναισθήματα. Μελέτες δείχνουν ότι περίπου 1 στους 10 νέους μπαμπάδες εμφανίζει προγεννητική ή μεταγεννητική κατάθλιψη, ενώ αρκετοί βιώνουν αυξημένο άγχος. Ορισμένοι αναφέρουν επίσης συναισθήματα ζήλιας προς το μωρό ή νοσταλγίας για την προηγούμενη ζωή τους.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι εμπλέκονται και ορμονικές αλλαγές. Έρευνες έχουν δείξει ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της συντρόφου μειώνονται στους άνδρες τα επίπεδα τεστοστερόνης και οιστραδιόλης, κάτι που μπορεί να τους προσανατολίζει περισσότερο στη φροντίδα του παιδιού και της οικογένειας.

Τελικά, πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι το φαινόμενο δεν είναι κάτι αρνητικό, αλλά έκφραση ενσυναίσθησης και συναισθηματικής σύνδεσης με τον σύντροφο και το μελλοντικό παιδί, δείχνοντας πώς οι άνθρωποι στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε μια τόσο σημαντική περίοδο της ζωής τους.