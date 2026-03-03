Συνάντηση ΕΟΠΕ και ΣΦΕΕ: Πρωτοβουλίες και συντονισμός δράσεων με επίκεντρο τον Ογκολογικό Ασθενή

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) πραγματοποίησαν την Παρασκευή 27/2/2026 συνάντηση εργασίας στα γραφεία της ΕΟΠΕ με αντικείμενο τις εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτική, την πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών σε καινοτόμες και καθιερωμένες θεραπείες και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε ότι η δημόσια φαρμακευτική χρηματοδότηση υπολείπεται των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών, με αποτέλεσμα σημαντικές πιέσεις στη βιωσιμότητα του συστήματος και στην έγκαιρη και απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε νέες και υφιστάμενες θεραπείες, ιδιαίτερα στον τομέα της ογκολογίας. Ένας από τους λόγους των παραπάνω περιορισμών που επισημάνθηκε από την πλευρά του ΣΦΕΕ είναι το πολύ υψηλό ποσοστό επιστροφής της φαρμακευτικής δαπάνης στην φαρμακοβιομηχανία, ποσοστό σαφώς υψηλότερο από το μέσο Ευρωπαϊκό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει αυξανόμενη δυσκολία στην διάθεση νέων εγκεκριμένων ογκολογικών φαρμάκων στην χώρα μας.

Τονίσθηκε, επίσης, το γεγονός ότι τα προβλήματα στην πρόσβαση νέων φαρμάκων δεν έχει μόνο επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών, αλλά και στην διενέργεια κλινικών δοκιμών στην χώρα μας. Οι κλινικές δοκιμές αποτελούν κρίσιμο παράγοντα τόσο για την πρώιμη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές όσο και για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Η ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως προορισμού κλινικής έρευνας προϋποθέτει σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον, επενδύσεις και αποτελεσματικές διαδικασίες.

Οι δύο φορείς υπογράμμισαν τη σημασία της θεσμικής και στενής συνεργασίας μεταξύ ιατρικής κοινότητας και φαρμακοβιομηχανίας με στόχο τον συντονισμό δράσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, προς όφελος των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

Ο ΣΦΕΕ και η ΕΟΠΕ συμφώνησαν στη συνέχιση του θεσμικού διαλόγου και στην ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών σε καθιερωμένες και καινοτόμες θεραπείες και τη διατήρηση ενός βιώσιμου και λειτουργικού συστήματος υγείας.