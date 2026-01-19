Σε πλήρη έξαρση το κύμα γρίπης στην Ελλάδα

Σε φάση εντονότατης έξαρσης βρίσκεται φέτος η εποχική γρίπη στην Ελλάδα, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία και σοβαρά περιστατικά που καταγράφονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου.

Οι υγειονομικές αρχές και ειδικοί επιστήμονες, μεταξύ αυτών και η καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, μεταφέροντας τα βασικά συμπεράσματα των τελευταίων εβδομάδων.

Αύξηση νοσηλειών και σοβαρών περιστατικών

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την εβδομάδα 5–11 Ιανουαρίου 2026, οι νοσηλείες λόγω γρίπης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα:

871 νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία καταγράφηκαν σε μια μόνο εβδομάδα, από 722 την προηγούμενη.

15 επιπλέον σοβαρά περιστατικά χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

8 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη αναφέρθηκαν μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Συνολικά, από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης (περίπου από το φθινόπωρο του 2025), έχουν καταγραφεί 45 εισαγωγές σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι λόγω γρίπης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η θετικότητα για γρίπη στο γενικό πληθυσμό παραμένει υψηλή, παρά κάποιες μικρές διακυμάνσεις στα δεδομένα επιτήρησης κοινοτικών δεικτών.

Ποιος ιός κυριαρχεί

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα δείχνουν ότι η γρίπη τύπου Α είναι η σχεδόν αποκλειστικά κυρίαρχη μορφή του ιού που κυκλοφορεί στη χώρα, με τα περισσότερα στελέχη να ανήκουν στον υπότυπο A(H3) και σε σημαντικό βαθμό στον A (H1). Τα αστικά λύματα δείχνουν επίσης υψηλό ιικό φορτίο, αν και με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

Τα τελευταία εργαστηριακά δεδομένα δείχνουν ότι η γρίπη τύπου Α είναι σχεδόν αποκλειστικά κυρίαρχη στη χώρα μας, με 406 από τα 407 θετικά δείγματα να αφορούν τον τύπο Α και μόνο ένα δείγμα τύπου Β. Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ δείχνουν επίσης ότι περισσότερα στελέχη της ομάδας Α(Η3) κυκλοφορούν στην κοινότητα, με έναν μικρό αριθμό από αυτά να ανιχνεύεται να ανήκουν στον υποκλάδο Κ του Α(Η3).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εκθέσεις άλλων παρατηρήσεων, έχει αναφερθεί ότι ο υποκλάδος Κ είναι μια παραλλαγή του Α(Η3Ν2) που εξαπλώνεται ταχύτερα φέτος και προκαλεί ανησυχία γιατί μπορεί να επηρεάζει σε ένα βαθμό την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, αλλά αυτή η επικράτηση δεν σημαίνει ότι αποτελεί τον κυρίαρχο υποτύπο στην Ελλάδα.

Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και επιθετική συμπεριφορά του ιού

Ένας από τους βασικούς λόγους που οι υγειονομικοί φορείς και οι λοιμωξιολόγοι χαρακτηρίζουν φέτος το κύμα ιδιαίτερα επιθετικό είναι η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Παρά τα διαθέσιμα αντιγριπικά εμβόλια, μεγάλος αριθμός πολιτών δεν έχει εμβολιαστεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη διασπορά του ιού και στους ενήλικες και στα παιδιά.

Τι είπε η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου

Στα μέσα ενημέρωσης σήμερα, η καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου χαρακτήρισε την τρέχουσα εικόνα «ενισχυμένη» και κάλεσε τον πληθυσμό να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη και τον εμβολιασμό. Σημείωσε ότι το αντιγριπικό εμβόλιο αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας, ειδικά για άτομα υψηλού κινδύνου, ενώ τόνισε την ανάγκη γρήγορης ιατρικής παρέμβασης σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ και των ειδικών περιλαμβάνουν επίσης:

Άμεση ιατρική συμβουλή σε περίπτωση συμπτωμάτων γρίπης (πυρετός, βήχας, πόνους στο σώμα).

Εμβολιασμό ειδικών ομάδων, ηλικιωμένων, ανθρώπων με υποκείμενα νοσήματα, εγκύων και υγειονομικών εργαζομένων.

Τήρηση μέτρων υγιεινής: σχολαστικό πλύσιμο χεριών, χρήση μάσκας σε πολυσύχναστους χώρους, καλός αερισμός κλειστών χώρων.

Πώς εξελίσσεται η κατάσταση

Ενώ κάποιες ενδείξεις δείχνουν ότι το κύμα της γρίπης μπορεί να έχει φτάσει σε κορύφωση σε ορισμένες περιοχές, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο έχει ακόμη διάρκεια και ενδέχεται να συνεχιστεί με διακυμάνσεις μέχρι και τα μέσα της άνοιξης, όπως παρατηρείται τις περισσότερες σεζόν.

Τι πρέπει να θυμάται το κοινό

Η φετινή έξαρση της γρίπης δείχνει ότι ακόμα και σε εποχές με σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, ο ιός μπορεί να εξαπλώνεται έντονα και να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές. Η έγκαιρη πρόληψη, ο εμβολιασμός και η υπεύθυνη συμπεριφορά –ιδίως στους ευάλωτους πληθυσμούς– παραμένουν τα ισχυρότερα εργαλεία για τον περιορισμό της επιδημίας και τη μείωση των σοβαρών περιστατικών.