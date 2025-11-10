Σε όλη τη χώρα από το 2026 οι δωρεάν υπηρεσίες των ΚΟΜΥ - Αδ. Γεωργιάδης: Μεγάλη πρόοδος για το υπ. Υγείας

Την επέκταση των δράσεων με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με στόχο την πανελλαδική κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού, ανακοίνωσε σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσίασαν το νέο πλαίσιο έπειτα από την πιλοτική μέχρι σήμερα λειτουργία τους.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως «η δουλειά που κάνουν οι κόμβοι, η διαφορά που κάνουν στις μικρές κοινωνίες, η ευελιξία που δίνουν στο Υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπίζει τοπικές κρίσεις, η επί της ουσίας επαφή με τον κόσμο σε υπηρεσίες υγείας που μπορούν να σώσουν πραγματικά ζωές, είναι συγκλονιστική».

Και σημείωσε ότι η λειτουργία των κόμβων και οι υπηρεσίες που προσφέρουν αποτελούν «μεγάλη πρόοδο» και «ένα από τα πιο ωραία εργαλεία που απέκτησε το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια».

«Όλη η ομάδα που έχει δουλέψει για αυτές τις μονάδες αξίζει πραγματικά ένα μεγάλο εύγε», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Ειρήνη Αγαπηδάκη είπε ότι είναι μία υπηρεσία, η οποία ήρθε για να μείνει, ανακοινώνοντας παράλληλα την επέκταση του προγράμματος για πανελλαδική κάλυψη και τονίζοντας ότι από την αρχή του χρόνου οι δράσεις του προγράμματος επεκτείνονται σε όλη τη χώρα ταυτόχρονα. Όπως τόνισε, από τις ΚΟΜΥ θα εξυπηρετούνται πλέον κάθε χρόνο τουλάχιστον 500 χιλιάδες άνθρωποι.

Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ για τις προσεχείς επισκέψεις των Κινητών Ομάδων Υγείας στην περιοχή τους, αλλά και οι ίδιοι θα μπορούν επικοινωνώντας στο 1135 να δηλώνουν τις ανάγκες τους για υγειονομική βοήθεια.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι «οι ΚΟΜΥ δεν ήρθαν για να αντικαταστήσουν το ΕΚΑΒ και δεν πρέπει να το αντικαταστήσουν, το οποίο θα πρέπει να επιλέγεται για τα επείγοντα περιστατικά».

Όπως ανακοίνωσε, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχουν αναπτυχθεί 900 σημεία επισκέψεων των ΚΟΜΥ σε όλη τη χώρα. Η ίδια τόνισε ότι πρόκειται για «μία καθολικά δωρεάν υπηρεσία σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους».

Όταν ρωτήθηκε από το ΑΠΕ - ΜΠΕ για τις ανάγκες που φαίνεται να είναι πιο σημαντικές για άμεση παρέμβαση σε απομακρυσμένες περιοχές τόνισε ότι από την πιλοτική εφαρμογή φάνηκε πως αρκετοί ασθενείς μέσης ηλικίας είναι αδιάγνωστοι. Μάλιστα διευκρίνισε ότι πρόκειται «για ασθενείς που μετά τις επισκέψεις, έχουν διαγνωστεί με υπέρταση, υπερχοληστεριναιμία, διαβήτη κι άλλα σοβαρά νοσήματα».

Μάλιστα τόνισε ότι είναι σημαντική η αναγνώριση αυτών των προβλημάτων υγείας και η πρόληψη, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μη φτάσουν σε σοβαρές επιπλοκές.

Ακόμη, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι οι ΚΟΜΥ είναι άμεσα συνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής που λειτουργεί πλέον σε 35 νοσοκομεία.

«Για παράδειγμα ένας ενδοκρινολόγος που βρίσκεται σε ένα κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας μπορεί να δώσει τις συμβουλές και τις οδηγίες του από απόσταση», τόνισε και συμπλήρωσε ότι το ΕΣΥ πάει παντού και δίνει πρόσβαση παντού.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου τόνισε ότι από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει έως σήμερα από τις ΚΟΜΥ όσον αφορά τον εμβολιασμό «καταφέραμε να εμβολιάσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ρομά για την ιλαρά, καθώς η κάλυψη για το νόσημα αυτό πριν τους εμβολιασμούς στον συγκεκριμένο δεν ξεπερνούσε το 40%. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εμβολιασμός για γρίπη, Covid και έρπητα ζωστήρα, αυξήθηκε μετά τις παρεμβάσεις του».