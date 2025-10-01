Σε λειτουργία τα online ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ - Αδ. Γεωργιάδης: Από Παρασκευή και επιλογή νοσοκομείου

Στην έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός κάνει λόγο για «μια μικρή επανάσταση», υπογραμμίζοντας ότι «ένα από τα μεγαλύτερα μου οράματα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας από το Κράτος έγινε πραγματικότητα».



Όπως επισημαίνει, οι πολίτες μπορούν από σήμερα να κλείνουν δωρεάν ραντεβού κάθε ειδικότητας είτε μέσω της διεύθυνσης finddoctors.gov.gr, είτε μέσω της εφαρμογής myHealth, είτε καλώντας τον αριθμό 1566. Η διαδικασία περιλαμβάνει επιλογή ειδικότητας και νομού, με το σύστημα να εμφανίζει αυτόματα τα διαθέσιμα ραντεβού.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, προστέθηκαν επιπλέον επτά εκατομμύρια ραντεβού στα τρία εκατομμύρια που ήδη υπήρχαν, υπερτριπλασιάζοντας έτσι τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ γνωστοποίησε ότι από την Παρασκευή θα προστεθεί και η επιλογή απευθείας επιλογής νοσοκομείου.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Η μεγάλη μέρα για την οποία δουλεύουμε εδώ και μήνες επιτέλους έφθασε. Από σήμερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Νομίζω http://finddoctors.gov.gr ή μέσω του my health app ή μέσω του δωρεάν τηλεφωνικού αριθμού του Υπουργείου Υγείας 1566, συνδέθηκαν και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού κάθε ειδικότητας με γιατρό δωρεάν, σε κάθε Νοσοκομείο του ΕΣΥ. ΟΛΟΙ οι ιατροί του ΕΣΥ στη διάθεσή σας για να σας εξετάσουν δωρεάν άμεσα, γρήγορα, εύκολα.

Πατάτε «Νέο Ραντεβού», μετά «ραντεβού με Ιατρό», μετά «Ραντεβού σε Δημόσιες Δομές», μετά επιλέγετε την ειδικότητα που θέλετε, μετά βάζετε τον Νομό στον οποίο ψάχνετε και το κουμπί «επόμενο» για να κάνει αυτομάτως την αναζήτηση. Για την εξυπηρέτηση των ασθενών προσθέσαμε επιπλέον +7.000.000 διαθέσιμα ραντεβού επιπλέον στα 3.000.000 που ήδη προσφέρονταν συνολικά ως σήμερα μέσω των διαφορετικών τηλεφωνικών γραμμών.

Υπερτριπλασιάσαμε τα διαθέσιμα ραντεβού και τα συγκεντρώσαμε όλα σε ένα σημείο! Από την Παρασκευή θα προστεθεί ειδική επιλογή που θα μπορείτε μόνοι σας να διαλέγετε κατευθείαν και το Νοσοκομείο της επιλογής σας (τώρα φορτώνεται η σχετική επιλογή, αλλά η αναβάθμιση αυτή θέλει περίπου 3 ημέρες για να είναι ορατή στην πλατφόρμα).

Μιλάμε για μία μικρή επανάσταση! Ένα από τα μεγαλύτερα μου οράματα για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας από το Κράτος έγινε πραγματικότητα!

Ευχαριστώ όλους μου τους συνεργάτες από το γραφείο μου, που δούλεψαν τόσο πολύ για αυτό, αλλά και την ΗΔΙΚΑ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και προσωπικά τον Υπουργό κ. Παπαστεργίου».