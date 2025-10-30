Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού - Η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει το ντεμπούτο της στην Υγεία

Μια νέα εποχή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας ξεκινά με τη λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού, της πρώτης εφαρμογής Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στον τομέα της Υγείας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., και εντάσσεται στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ).

Από σήμερα, 30 Οκτωβρίου, οι γιατροί σε όλη τη χώρα μπορούν να χρησιμοποιούν το νέο εργαλείο μέσω της πλατφόρμας myHealthDoc, αποκτώντας άμεση, ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών τους. Ο Ψηφιακός Βοηθός διευκολύνει την καθημερινή εργασία των επαγγελματιών υγείας, μειώνει τη γραφειοκρατία, βελτιώνει τον συντονισμό της φροντίδας και συμβάλλει στη λήψη ιατρικών αποφάσεων με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.

Ένας «έξυπνος» συνεργάτης για κάθε γιατρό

Ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να αλληλεπιδρούν μαζί του σε φυσική γλώσσα, θέτοντας απλές ερωτήσεις όπως:

«Τι φάρμακα χορηγήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο;»

«Ποιοι εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα;»

«Δείξε μου τη συνοπτική ιατρική εικόνα του ασθενούς».

Η εφαρμογή αναλύει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα του ΕΗΦΥ ιατρικό ιστορικό, εργαστηριακές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, και επιστρέφει συνοπτικές, σαφείς και εξατομικευμένες απαντήσεις. Υποστηρίζει, επίσης, προφορική συνομιλία και παρέχει έτοιμες προτάσεις επερωτήσεων, καθιστώντας την εμπειρία γρήγορη και φιλική.

Η επόμενη φάση: Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη για την Υγεία

Στο επόμενο στάδιο, οι πολίτες θα αποκτήσουν τον δικό τους Ψηφιακό Βοηθό για την Υγεία, ο οποίος θα επιτρέπει εύκολη, προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους και στις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο διασυνδεδεμένο και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας.

Αναφορικά με το θέμα αυτό, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού για τον Γιατρό σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ΕΣΥ. Δίνει στους γιατρούς άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών, μειώνει τους χρόνους αναμονής και υποστηρίζει τη διάγνωση και τη θεραπεία. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη δημόσια υγεία πιο αποτελεσματική και ανθρωποκεντρική. Σε περίπου ένα μήνα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε και τον Ψηφιακό Βοηθό του Πολίτη. Η Υγεία περνά στη νέα ψηφιακή εποχή – διαθέσιμη σε όλους».

Συγχρόνως, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε: «Η τεχνολογία, με τον κατάλληλο σχεδιασμό, κάνει τη ζωή όλων μας πιο εύκολη και σε αυτό ακριβώς στοχεύουμε με τον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού. Εισάγουμε για πρώτη φορά την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να υποστηρίξουμε ουσιαστικά τους γιατρούς, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να ενισχύσουμε την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη συνολική ψηφιακή αναμόρφωση της Υγείας που υλοποιούμε με την ΗΔΙΚΑ».