Ρομποτική υποβοήθηση στην ολική αρθροπλαστική γόνατος: Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου

Γράφει ο

Χρήστος Κουτσερίμπας

Ορθοπαιδικός Χειρουργός,

Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες επεμβάσεις στην Ορθοπαιδική, χαρίζοντας ξανά ποιότητα ζωής σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα ή άλλες παθήσεις. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία της ρομποτικής έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που πραγματοποιούμε αυτή την επέμβαση, προσφέροντας νέα επίπεδα ακρίβειας και ασφάλειας.

Στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ εφαρμόζουμε την ρομποτική τεχνολογία στη χειρουργική γόνατος και ισχίου, η οποία προσφέρει σημαντικά οφέλη στους ασθενείς, όπως μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτερη αποκατάσταση.

Τι είναι η ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος;

Πρόκειται για μια τεχνική όπου ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός χρησιμοποιεί ένα ειδικό ρομποτικό σύστημα, το οποίο «οδηγείται» από προεγχειρητική τρισδιάστατη απεικόνιση του γόνατος. Το ρομπότ δεν αντικαθιστά τον γιατρό· λειτουργεί ως «εργαλείο υψηλής ακρίβειας» που κατευθύνεται από τον χειρουργό σε κάθε βήμα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου

1. Ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων

Με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος, οι οστεοτομίες στα οστά, αλλά και η τελική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνονται με εξαιρετική ακρίβεια χιλιοστού. Αυτό σημαίνει καλύτερη ευθυγράμμιση της πρόθεσης, λιγότερες αποκλίσεις και σταθερότερη λειτουργία του γόνατος.

2. Προστασία των μαλακών μορίων και των συνδέσμων

Η τεχνολογία επιτρέπει την προσαρμογή της επέμβασης στη φυσιολογική ανατομία κάθε ασθενούς, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού των συνδέσμων και των μυών γύρω από το γόνατο.

3. Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος και ταχύτερη αποκατάσταση

Μελέτες δείχνουν ότι οι ασθενείς συχνά βιώνουν λιγότερο πόνο τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες, γεγονός που βοηθά στην άμεση κινητοποίηση και στην πιο γρήγορη επάνοδο στην καθημερινότητα.

4. Μικρότερη απώλεια αίματος και λιγότερη φλεγμονή

Η λεπτομερής χειρουργική καθοδήγηση συμβάλλει σε λιγότερη απώλεια αίματος, καθώς δεν χρησιμοποιούνται ενδο-αυλικοί οδηγοί για την εκτέλεση των οστεοτομιών, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η μέθοδος συνδέεται με ηπιότερη φλεγμονώδη αντίδραση στον οργανισμό.

5. Δυναμικός έλεγχος της κίνησης του γόνατος

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα είναι ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο χειρουργός μπορεί να αξιολογήσει την κίνηση και τη σταθερότητα της άρθρωσης του γόνατος σε όλο το εύρος κίνησης, εξασφαλίζοντας σωστή ευθυγράμμιση αλλά και σταθερότητα σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ασθενούς.

Τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή;

Για τον ασθενή, η ρομποτική αρθροπλαστική μεταφράζεται σε:

πιο γρήγορη ανάρρωση,

ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες,

καλύτερη λειτουργικότητα του γόνατος,

και, το σημαντικότερο, μεγαλύτερη ικανοποίηση από το αποτέλεσμα.

Συμπέρασμα

Η ρομποτική υποβοήθηση στην ολική αρθροπλαστική γόνατος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην Ορθοπαιδική. Δεν πρόκειται απλώς για «τεχνολογία αιχμής», αλλά για μια μέθοδο που προσφέρει χειροπιαστά οφέλη στον ασθενή, συνδυάζοντας την εμπειρία του χειρουργού με την ακρίβεια της ρομποτικής.

Στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε αυτές τις εξελιγμένες τεχνικές, με στόχο πάντα την ασφάλεια, την ταχεία αποκατάσταση και την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής των ασθενών μας.