Quality-for-All: Το νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα

Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη (ΠΟΥ/Ευρώπης), μέσω του Γραφείου του για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα και σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, παρουσίασαν σήμερα την ψηφιακή πλατφόρμα Quality-for-All του προγράμματος Health-IQ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας.

Η καινοτόμος πλατφόρμα Quality-for-All αποτελεί κεντρικό πυλώνα του προγράμματος Health-IQ, το οποίο αναδεικνύεται σε κομβική πρωτοβουλία για τον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης. Στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και ανθρωποκεντρικού μοντέλου φροντίδας, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, τη διαφάνεια, τη συνεχή επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας και την αξιοποίηση της ψηφιακής καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα Quality-for-All, ενοποιεί δεδομένα από το σύνολο των υπηρεσιών υγείας και παρέχει ολοκληρωμένα εργαλεία ανάλυσης και παρακολούθησης δεικτών ποιότητας. Μέσω της πλατφόρμας ενισχύεται η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων και η έγκαιρη αντιμετώπιση προκλήσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιλοτική φάση του προγράμματος Health-IQ περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή 13 φορείς: 7 Δημόσια Νοσοκομεία και 6 Κέντρα Υγείας, από 6 διαφορετικές Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας. Η συμμετοχή φορέων από ποικίλα οργανωτικά και λειτουργικά περιβάλλοντα εξασφαλίζει ότι τα εργαλεία και οι διαδικασίες του προγράμματος αξιολογούνται σε διαφορετικά επίπεδα λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας.

Σε κάθε πιλοτικό κέντρο θα παραδοθούν αναφορές σχετικά με την χαρτογράφηση των πηγών και των διαδικασιών συλλογής και επικύρωσης δεδομένων, καθώς και την ανάλυση δεικτών ποιότητας υγείας. Η ενεργός συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας είναι καθοριστική, καθώς εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα μετατρέπονται σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα της φροντίδας για τους πολίτες.

Η παρουσίαση της πλατφόρμας απευθύνθηκε σε επαγγελματίες υγείας και εκπροσώπους του τύπου, παρουσία του υπουργού Υγείας, 'Αδωνι Γεωργιάδη, και του περιφερειακού διευθυντή του ΠΟΥ/Ευρώπης, Δρ Χανς Κλούγκε, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία Ελλάδας και ΠΟΥ για την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι υφυπουργοί Υγείας, Δημήτρης Βατζόπουλος και Μάριος Θεμιστοκλέους, καθώς και οι γ.γ. του υπουργείου Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε απολύτως βέβαιος ότι πολύ σύντομα η πλατφόρμα Quality-for-All του Health-IQ θα εφαρμοστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, διότι αποτελεί - όπως είπε - μία εξαιρετικά πρωτοποριακή σύλληψη που αλλάζει τελείως τον τρόπο όπου οι πολιτικοί προϊστάμενοι, οι διοικητές και όλοι εμπλεκόμενοι στο σύστημα υγείας μπορούν να βλέπουν και να μετρούν την απόδοση του συστήματος υγείας, όχι μόνο πανεθνικά αλλά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια.

«Δεν φτιάχτηκε από τη μία μέρα στην άλλη. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο project, γιατί έπρεπε να μπορέσουμε να μετρήσουμε το σύνολο των δυνάμεων της υγείας ανά Περιφέρεια σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια γίνεται, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του συνολικού συστήματος υγείας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει το εργαλείο χάραξης πολιτικής για τα επόμενα χρόνια» επισήμανε ο υπουργός Υγείας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σημείωσε με τη σειρά της πως η πλατφόρμα Quality-for-All αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στο μετασχηματισμό της δημόσιας υγείας στη χώρα μας, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένων δεδομένων. «Η στρατηγική μας συνεργασία με τον ΠΟΥ διασφαλίζει ότι οι πολιτικές πρόληψης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ευθυγραμμίζονται με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Μέσα από τη συστηματική συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων, ενδυναμώνουμε τους πολίτες και διαμορφώνουμε ένα σύστημα υγείας πιο δίκαιο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό, με έμφαση στην πρόληψη και τη μείωση των ανισοτήτων», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τόνισε πως σε σε 10 χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα μπορέσει να αντέξει είναι αυτό που θα συλλέγει δεδομένα και θα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Οπως εξήγησε : «Αυτό είναι το μέλλον, αυτό είναι που έρχεται και για αυτό οφείλουμε να προετοιμαστούμε. Έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, στην οποία θα συμβάλλει και το Health-IQ καθώς περιλαμβάνει δύο πράγματα: τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε όλους τους φορείς σε μία πλατφόρμα στην οποία, για πρώτη φορά, θα συγκεντρωθούν αυτά τα δεδομένα για να μπορούμε να κάνουμε πολιτική δημόσιας υγείας, να μπορούμε να σχεδιάσουμε τι θα έρθει, να μπορούμε να αποδείξουμε γιατί σχεδιάζουμε, αλλά κυρίως να μπορούμε να προβλέψουμε».

Ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, πρόσθεσε: «Σε συνεργασία με τον ΠΟΥ, ετοιμάζουμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Για πρώτη φορά συνεργάζονται τα ευρωπαϊκά κράτη για τη δημιουργία ενός συστήματος εκτίμησης της ποιότητας, αλλά και συντονισμού των ενεργειών, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους ανηλίκους».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ/ Ευρώπης, Δρ Χανς Κλούγκε ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η ανάπτυξη της πλατφόρμας Quality-for-All σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρητην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ. Σε μια εποχή όπου τα συστήματα υγείας καλούνται να γίνουν πιο ανθεκτικά, δίκαια και ανθρωποκεντρικά, η συστηματική χρήση αξιόπιστων δεδομένων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για ουσιαστικές και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο καλής πρακτικής και για άλλες χώρες της Περιφέρειας, αναδεικνύοντας πώς η ψηφιακή καινοτομία και η μέτρηση της ποιότητας μεταφράζονται σε απτά οφέλη για τους πολίτες: ασφαλέστερη φροντίδα, καλύτερα κλινικά αποτελέσματα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας. Ο ΠΟΥ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα, προωθώντας παράλληλα την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών».

Ο επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, Δρ João Breda, επεσήμανε:

«Με το πρόγραμμα Health-IQ, η Ελλάδα επενδύει συστηματικά στη μέτρηση και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Η πλατφόρμα Quality-for-All αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση σημαντικώνδεικτών, ενισχύει τη διαφάνεια και υποστηρίζει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του συστήματοςυγείας. Η ενεργός συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας στην πιλοτική φάση διασφαλίζει ότι τα δεδομένα μετατρέπονται σε στοχευμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα, την ασφάλεια και την εμπειρία φροντίδας για κάθε ασθενή.»

Η πλατφόρμα Quality-for-All ανοίγει το δρόμο για μια νέα εποχή στην υγειονομική φροντίδα, προσφέροντας στους επαγγελματίες υγείας και στους πολίτες ένα εργαλείο που συνδέει δεδομένα, γνώση και δράση για την ουσιαστικήαναβάθμιση της φροντίδας υγείας για όλους.

Ταυτόχρονα, στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και ΠΟΥ, ο Υπουργός Υγείας και ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΥ/Ευρώπης προχώρησαν, πριν από την εκδήλωση, στην υπογραφή νέων συμφωνιών συνεργασίας για την ποιότητα της φροντίδας και την ψυχική υγεία. Οι συμφωνίες αυτές επισφραγίζουν μια ήδη επιτυχημένη συνεργασία ενώταυτόχρονα θέτουν τα θεμέλια για τα επόμενα βήματα στην περαιτέρω ενδυνάμωση του συστήματος υγείας της Ελλάδας.

Επίσης, ανακοινώθηκε η ίδρυση τριών νέων Κέντρων Συνεργασίας του ΠΟΥ στην Ελλάδα που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε εθνικό επίπεδο:

1. Κέντρο Συνεργασίας του ΠΟΥ για τη Διαχείριση και Αξιολόγηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

2. Κέντρο Συνεργασίας του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

3. Κέντρο Συνεργασίας του ΠΟΥ για το Ανθρώπινο Δυναμικό για την Υγεία και την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Κέντρο Διαχείρισης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών