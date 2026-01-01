Πρωτοχρονιά με ιώσεις και «κοκτέιλ» αναπνευστικών λοιμώξεων - Τι λέει η πνευμονολόγος Μ. Τσικρικά

Με ένα «κοκτέιλ» αναπνευστικών λοιμώξεων φαίνεται να κάνει ποδαρικό το 2026, δοκιμάζοντας τις αντοχές του συστήματος υγείας αλλά και των πολιτών. Ουρές έξω από φαρμακεία για διαγνωστικά τεστ, αυξημένη προσέλευση στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και σημαντική διασπορά στην κοινότητα συνθέτουν το σκηνικό των τελευταίων ημερών, ενώ ο πραγματικός αριθμός των λοιμώξεων παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια.

Μιλώντας στο Liberal, η Δρ. Σταματούλα (Μάτα) Τσικρικά, Πνευμονολόγος στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», Πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας, Πρόεδρος της Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και Γραμματέας της UEMS Πνευμονολογίας, περιγράφει μια εικόνα αυξημένης επιδημιολογικής επιβάρυνσης, η οποία αναμένεται να ενταθεί όσο υποχωρούν οι θερμοκρασίες.

Ποιοι ιοί κυκλοφορούν

Σύμφωνα με την κ. Τσικρικά, παθογόνα όπως η εποχική γρίπη, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), ο πνευμονιόκοκκος, αλλά και ο κορονοϊός, συνυπάρχουν και ευνοούνται από τον συγχρωτισμό σε κλειστούς χώρους. Η αυξημένη κινητικότητα των ημερών και οι χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τη διασπορά τους.

«Η ανοδική πορεία των κρουσμάτων είναι πιθανό να αποτυπωθεί το επόμενο διάστημα με περισσότερες επισκέψεις και νοσηλείες, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα υγείας, σε ολόκληρη τη χώρα», επισημαίνει.

Κοινά συμπτώματα και κίνδυνος συλλοίμωξης

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις εμφανίζουν συχνά παρόμοια συμπτωματολογία: υψηλό πυρετό, ξηρό ή παραγωγικό βήχα, δύσπνοια, βράγχος φωνής, κεφαλαλγία, μυαλγίες, αρθραλγίες, έντονη κόπωση και καταβολή. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά συλλοίμωξης, δηλαδή ταυτόχρονης προσβολής από περισσότερους του ενός ιούς ή παθογόνους μικροοργανισμούς, τα οποία συνοδεύονται από βαρύτερη κλινική εικόνα.

Ευάλωτες ομάδες στο επίκεντρο

Η επιστημονική κοινότητα απευθύνει ισχυρή σύσταση προς άτομα με χρόνια νοσήματα, μειωμένη ανοσολογική άμυνα, αλλά και τους ηλικιωμένους, να προχωρήσουν σε προληπτικό εμβολιασμό και να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας. «Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού αναμένεται να κορυφωθούν το προσεχές διάστημα, καθώς η θερμοκρασία θα συνεχίσει να πέφτει», τονίζει η κ. Τσικρικά.

Ιδιαίτερη εγρήγορση προκαλεί και η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, καθώς η επανεκκίνηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ενδέχεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής της διασποράς.

Ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος υγείας

Η πνευμονολόγος υπογραμμίζει την ανάγκη για ορθή οργάνωση και επαρκή στελέχωση όλων των βαθμίδων του συστήματος υγείας, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. «Η αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων είναι κρίσιμη για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες», σημειώνει.

Προσοχή στον «γιατρό του διαδικτύου»

Κλείνοντας, η κ. Τσικρικά στέλνει σαφές μήνυμα προς το κοινό: «Μόνο η τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση αποτελεί ισχυρό εργαλείο πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης». Η ανεξέλεγκτη αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, όπως τονίζει, συχνά οδηγεί σε παραπληροφόρηση, καθυστερώντας τη σωστή διάγνωση και την έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης θεραπείας.

Σε μια περίοδο όπου οι αναπνευστικές λοιμώξεις βρίσκονται σε έξαρση, η υπευθυνότητα, η πρόληψη και η εμπιστοσύνη στην επιστημονική καθοδήγηση παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά «όπλα» για την προστασία της δημόσιας υγείας.