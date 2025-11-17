Πρώτο ανθρώπινο κρούσμα H5N5 στις ΗΠΑ: Σπάνιο περιστατικό, νέα πρόκληση για τη διεθνή επιτήρηση

Το Υπουργείο Υγείας της Πολιτείας της Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα του στελέχους H5N5 της γρίπης των πτηνών στις ΗΠΑ, ένα περιστατικό που χαρακτηρίζεται «σπάνιο και απομονωμένο». Ο ασθενής, ηλικιωμένος κάτοικος της κομητείας Γκρέις Χάρμπορ, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της κομητείας Κινγκ, ενώ οι υγειονομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έρευνα, η μόλυνση φαίνεται να προήλθε από επαφή του ασθενούς με οικόσιτα πουλερικά που είχαν εκτεθεί σε άγρια πτηνά. Δεν υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι το περιστατικό αποτελεί μεμονωμένο γεγονός.

Ένα στέλεχος χωρίς προηγούμενο σε ανθρώπους

Το H5N5, αν και έχει καταγραφεί σε ζωικούς πληθυσμούς, εντοπίζεται για πρώτη φορά σε άνθρωπο. Η ιδιαιτερότητά του το καθιστά σημαντικό για την παγκόσμια υγειονομική κοινότητα, καθώς οποιοδήποτε νέο στέλεχος που «δοκιμάζει» τη μετάβαση από τα ζώα στον άνθρωπο απαιτεί στενή επιτήρηση.

Τα συμπτώματα μοιάζουν με άλλες σοβαρές μορφές γρίπης των πτηνών: υψηλός πυρετός, έντονη κόπωση, βήχας, δύσπνοια, πονοκέφαλος, γαστρεντερικές εκδηλώσεις και πιθανή ταχεία επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Αυξημένο κίνδυνο έχουν όσοι εργάζονται σε πτηνοτροφικές μονάδες ή έρχονται σε άμεση επαφή με άγρια πτηνά.

Τα δεδομένα από το CDC: Χαμηλός κίνδυνος, υψηλή επαγρύπνηση

Το CDC έχει καταγράψει συνολικά 71 ανθρώπινα περιστατικά γρίπης των πτηνών στις ΗΠΑ, με έναν θάνατο από H5N1. Καμία περίπτωση έως σήμερα δεν έχει δείξει ενδοανθρώπινη μετάδοση. Ο επιδημιολόγος της Πολιτείας της Ουάσιγκτον, Σκοτ Λίντκουεστ, χαρακτήρισε το κρούσμα «σημαντικό μάθημα για την κλινική ιατρική», τονίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο παγκοσμίως που αποδίδεται στο H5N5.

Το προηγούμενο ανθρώπινο κρούσμα γρίπης πτηνών στις ΗΠΑ είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ τον Ιανουάριο του ίδιου έτους είχε σημειωθεί ο πρώτος θάνατος από H5N1 στη Λουιζιάνα.

Τι λένε οι ειδικοί: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά η παρακολούθηση είναι κρίσιμη

Τι επισημαίνουν οι ειδικοί της δημόσιας υγείας

Ειδικοί στη γρίπη και στις ζωονόσους επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ πιθανό να αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Παρ’ όλα αυτά, υπογραμμίζουν ότι οι ιοί της γρίπης των πτηνών έχουν υψηλή ικανότητα μετάλλαξης και μπορούν να εξαπλωθούν μέσω των μετακινήσεων άγριων πτηνών, ιδιαίτερα σε πτηνοτροφικές μονάδες.

Ως εκ τούτου, κάθε ανίχνευση νέου υποτύπου σε άνθρωπο λειτουργεί ως υπενθύμιση για την ανάγκη συστηματικής επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης ενδεχόμενων αλλαγών στη συμπεριφορά του ιού.

Το πρώτο παγκόσμιο ανθρώπινο κρούσμα H5N5 δεν αλλάζει τον υφιστάμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αλλά καταδεικνύει τη σημασία της επαγρύπνησης απέναντι στους ιούς που κυκλοφορούν στο ζωικό βασίλειο. Σε μια περίοδο αυξημένης παγκόσμιας κινητικότητας και συχνών μεταλλάξεων των στελεχών της γρίπης, η συνεχής επιτήρηση, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή ενημέρωση παραμένουν τα βασικά εργαλεία θωράκισης.