ΠΟΥ: Η χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη δεν συνδέεται με τον αυτισμό

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να απαιτούν αλλαγές στις τρέχουσες συστάσεις για τη χρήση παρακεταμόλης, γνωστής ως Tylenol στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αυτό, καθώς, τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνέδεσε ον αυτισμό με τη χρήση εμβολίων κατά της παιδικής ηλικίας και τη λήψη του δημοφιλούς παυσίπονου Tylenol από τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αναδεικνύοντας ισχυρισμούς που δεν υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία.

«Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχουν βρει καμία σχέση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού», ανέφερε ο EMA σε ανακοίνωσή του στο Reuters, προσθέτοντας ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όταν χρειάζεται, αν και στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση και συχνότητα.