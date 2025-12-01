Οι υγειονομικές αρχές κήρυξαν το τέλος της επιδημίας του Έμπολα στο Κονγκό

Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει πλέον τελειώσει, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι υγειονομικές αρχές του Κονγκό, αφού η χώρα πέρασε 42 συνεχόμενες ημέρες χωρίς να καταγραφεί κανένα νέο κρούσμα.

Η επιδημία, η οποία κηρύχθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου μετά την ανίχνευση της νόσου στην υγειονομική ζώνη Bulape της επαρχίας Kasai του Κονγκό, ήταν η πρώτη στη χώρα από το 2022. Από τα συνολικά 64 κρούσματα, 45 άτομα πέθαναν και 19 άλλα αναρρώσαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Κονγκό.

Από τις πρώτες ημέρες της επιδημίας, το Κονγκό χρησιμοποίησε ένα ανανεωμένο εθνικό σύστημα επιτήρησης που επέτρεψε στις αρχές να χαρτογραφήσουν γρήγορα την πληγείσα περιοχή και να περιορίσουν τη μετάδοση.

Η επιδημία του Έμπολα ήταν η 16η στην κεντρική αφρικανική χώρα από την πρώτη εμφάνιση της νόσου το 1976, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ηνωμένων Εθνών.

Δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα από τις 25 Σεπτεμβρίου και ο τελευταίος ασθενής με Έμπολα έλαβε εξιτήριο στις 19 Οκτωβρίου.

Πρέπει να περάσουν δύο μέγιστες περίοδοι επώασης 21 ημερών η καθεμία χωρίς να εντοπιστούν νέα κρούσματα, προτού ο οργανισμός υγείας των Ηνωμένων Εθνών μπορέσει να κηρύξει το τέλος της επιδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιός Έμπολα, μια σπάνια αλλά συχνά θανατηφόρα ασθένεια για τον άνθρωπο, είναι ενδημικός στα απέραντα τροπικά δάση του Κονγκό. Μεταδίδεται μέσω της επαφής με αίμα και άλλα σωματικά υγρά και προκαλεί συμπτώματα όπως πυρετό, πόνους στο σώμα και διάρροια.