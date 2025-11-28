Ο ΠΟΥ/Ευρώπης και το Υπουργείο Υγείας συνεχίζουν τις ενημερωτικές συναντήσεις σε δομές υγείας για την πιλοτική εφαρμογή του Health-IQ

Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη (ΠΟΥ/Ευρώπης), μέσω του Γραφείου για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, και το Υπουργείο Υγείας, συνεχίζουν εντατικά την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε δομές υγείας στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος Health-IQ. Σήμερα, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με τους εκπροσώπους του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», ενώ τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, είχε λάβει χώρα αντίστοιχη εκδήλωση στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», την τέταρτη κατά σειρά ενημερωτική εκδήλωση του προγράμματος.

Οι εκδηλώσεις στο «ATTIKON» και το «ΛΑΪΚΟ» ακολούθησαν τις αντίστοιχες επιτυχημένες ενημερωτικές συναντήσεις που προηγήθηκαν στο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» και στο Κέντρο Υγείας Αμαρουσίου στις αρχές Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την ομαλή και σταδιακή εξέλιξη της πιλοτικής φάσης του προγράμματος. Συνολικά, μέσα στους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν ακόμη εννέα (9) ενημερωτικές συναντήσεις, καλύπτοντας και τις έξι (6) Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

Κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών συναντήσεων παρουσιάστηκε αναλυτικά ο σχεδιασμός της πιλοτικής εφαρμογής, μαζί με τις βασικές προτεραιότητες και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν οι υγειονομικές μονάδες για να ενισχύσουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επαγγελματίες υγείας και στελέχη της διοίκησης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο για την πρόοδο του έργου μέχρι σήμερα όσο και για τα επόμενα βήματα που θα υλοποιηθούν κατά την πιλοτική φάση.

Το Health-IQ αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του ΠΟΥ/Ευρώπης και του Υπουργείου Υγείας. Ξεκίνησε τον Μάιο του 2023 με στόχο τη συστηματική ενίσχυση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 και προωθεί ένα ενιαίο, τεκμηριωμένο πλαίσιο για τη μέτρηση και τη βελτίωση της φροντίδας σε εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας παράλληλα μια κουλτούρα διαφάνειας, λογοδοσίας και διαρκούς αναβάθμισης προς όφελος των πολιτών.

Τις εκδηλώσεις χαιρέτισε από την πλευρά του ΠΟΥ/Ευρώπης ο Δρ Joao Breda, Επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα και ο κ. Χρήστος Τριανταφύλλου, Project Officer του Γραφείου του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, ενώ από την πλευρά του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ο Διοικητής, Σπύρος Αποστολόπουλος και του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» ο Διοικητής, Θεοφάνης Ροΐδης.

Ο Επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, Δρ Joao Breda δήλωσε: «Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις πρώτες ενημερωτικές συναντήσεις αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση των ελληνικών υγειονομικών μονάδων να υιοθετήσουν πρακτικές που βασίζονται στη μέτρηση, την τεκμηρίωση και τη συνεχή βελτίωση. Η πιλοτική φάση του Health-IQ αποτελεί κρίσιμο βήμα προς τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου ποιοτικής φροντίδας, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η συνεργασία του ΠΟΥ/Ευρώπης με το Υπουργείο Υγείας και τις συμμετέχουσες μονάδες υγείας θέτει γερά θεμέλια για την παροχή ασφαλών, αποτελεσματικών και δίκαιων υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες.»

Ο Project Officer του ΠΟΥ/Ευρώπης για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα, κ. Χρήστος Τριανταφύλλου, με τη σειρά του ανέφερε: «Οι συναντήσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη αξία, καθώς φέρνουν στο ίδιο τραπέζι τις διοικήσεις των νοσοκομείων, τους επαγγελματίες υγείας και τις ομάδες που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεργαστούμε άμεσα, να παρουσιάσουμε αναλυτικά τα εργαλεία του Health-IQ και να συζητήσουμε από κοινού τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις απορίες κάθε μονάδας. Η συμμετοχή και η δέσμευση των νοσοκομείων έως τώρα είναι πραγματικά ενθαρρυντικές και μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα προς την πλήρη εφαρμογή της πιλοτικής φάσης. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τις μονάδες υγείας ώστε να ενσωματώσουν πρακτικές ποιότητας στην καθημερινή λειτουργία τους και να πετύχουν ουσιαστικές βελτιώσεις στα αποτελέσματα της φροντίδας.»

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ», Σπύρος Αποστολόπουλος τόνισε: «Η υιοθέτηση μιας ενιαίας μεθοδολογίας αξιολόγησης αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη συστηματική και αξιόπιστη βελτίωση της ποιότητας στο σύστημα υγείας. Το Health-IQ μας επιτρέπει να εργαζόμαστε με κοινά πρότυπα, ώστε τα δεδομένα μας να είναι συγκρίσιμα και οι παρεμβάσεις μας στοχευμένες. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εντοπίζουμε με ακρίβεια τις πραγματικές ανάγκες και να υιοθετούμε πρακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και τη φροντίδα που παρέχουμε στους ασθενείς μας.»

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Θεοφάνης Ροΐδης, τέλος, υπογράμμισε: «Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, ενώ η προσβασιμότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παραμένουν σταθερά στον πυρήνα της αποστολής μας. Η ουσία, ωστόσο, βρίσκεται και στην αποτελεσματικότητα. Το Health-IQ μας δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε συστηματικά τα δεδομένα που συλλέγουμε επί σειρά ετών. Μέσω της αξιολόγηση αυτής, είναι σημαντικό ότι θα μπορούμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση και να υιοθετήσουμε πρακτικές που ενισχύουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας, με απώτερο στόχο μια συνεχή και ουσιαστική αναβάθμιση της φροντίδας προς τους ασθενείς μας.»