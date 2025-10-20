Το Νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο μέσα από 6+1 ερωταπαντήσεις: Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη φροντίδα

Πώς ένα κορυφαίο καρδιοχειρουργικό κέντρο μεταμορφώθηκε σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο του μέλλοντος;

Μετά από μια δωρεά ύψους άνω των €82 εκατομμυρίων από το Ίδρυμα Ωνάση, το Ωνάσειο Νοσοκομείο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Υγεία στην Ελλάδα, όπου η καινοτομία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ανθρώπινη φροντίδα συνυπάρχουν αρμονικά.

Δείτε το βίντεο από την ξενάγηση στο Νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο

Σε 7 απαντήσεις, μαθαίνουμε όλα όσα αλλάζουν: από τη νέα του ταυτότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέχρι τις μεταμοσχεύσεις που θα πραγματοποιούνται για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Ένα νοσοκομείο-ορόσημο. Ένα δίκτυο ζωής. Ένα βήμα προς το μέλλον της ιατρικής.

(Αεροφωτογραφία του νέου και ενιαίου Ωνάσειου Νοσοκομείου / ONTRC ©Stelios Tzetzias)

1. Τι άλλαξε σήμερα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και γιατί μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο;

Τη σημερινή δομή του Νοσοκομείου συνθέτουν το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το οποίο ανακαινίστηκε ριζικά και εξοπλίστηκε με νέα ιατρικά μηχανήματα που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, καθώς και το νέο κτίριο στο οποίο στεγάζονται το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, που αποτελούν νέες δομές, αφιερωμένες στις μεταμοσχεύσεις και στους παιδιατρικούς ασθενείς.

(Το Ωνάσειο Νοσοκομείο ενώνει στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το νέο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τη νέα μονάδα του Ωνάσειου Παίδων / ONTRC ©Stelios Tzetzias)

Προϋπάρχουσες και νέες υποδομές συνθέτουν ένα νέο, ενιαίο οικοσύστημα που αναπτύσσεται και λειτουργεί σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο πρακτικά καθιστά το Ωνάσειο ως το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στη χώρα. Με τη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση δεν παραδίδεται απλώς ένα υπερσύγχρονο κτίριο, όπου η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία των ανθρώπων, αλλά ένα σημείο αναφοράς για την πρόοδο της ιατρικής στη χώρα μας. Ένας ενιαίος οργανισμός που ονομάζεται πλέον Ωνάσειο Νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο για όλους.

(Χώρος αναμονής στο Ωνάσειο Παίδων. Εδώ, χτυπά η «καρδιά της καρδιάς» για τους μικρούς ασθενείς. Οι τοιχογραφίες, η βιβλιοθήκη και τα στοιχεία διακόσμησης συνθέτουν ένα περιβάλλον θαλπωρής και αισιοδοξίας / ONTRC ©Stelios Tzetzias)

Δυναμικότητα νέου νοσοκομείου:

Κλίνες: 185 (από 131)

Κλίνες ΜΕΘ: 54 (από 36)

Χειρουργικές αίθουσες

Συμβατικά χειρουργεία: 4

Υβριδικές αίθουσες: 2 (από 0)

Αιμοδυναμικά εργαστήρια: 4 (από 3)

Μ2

ΩΚΚ: 19.200 m2

ΩΕΜΕΚ: 12.300 m2

Σύνολο: 31.500 m2

2. Πόσο κόστισε και τι περιλαμβάνει η δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση;

Τα έργα της δωρεάς του Ιδρύματος, η οποία μέχρι σήμερα ανέρχεται στα €82 εκατ., ξεκίνησαν το 2019. Η δωρεά συνεχίζεται με επενδύσεις επιπλέον €10 εκατ., τα οποία θα διατεθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Νοσοκομείο του Μέλλοντος», για να χρηματοδοτήσουν περισσότερες από 50 καινοτομίες. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, από την αρχική σύμβαση δωρεάς (26/07/2018), αλλά και των τροποποιήσεων που ακολούθησαν, αφορά την κατασκευή του νέου κτιρίου, το οποίο φιλοξενεί μεταξύ άλλων το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων και εκτείνεται συνολικά σε 4 ορόφους, πέραν του ισογείου.

(Νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο. Το νοσοκομείο του μέλλοντος. Υβριδικό χειρουργείο με σύστημα Biplane, που προσφέρει ταυτόχρονη απεικόνιση σε δύο επίπεδα, ενισχύοντας την ακρίβεια και την ασφάλεια των επεμβάσεων / ©Stelios Tzetzias for Onassis Foundation)

Οι νέες υποδομές δεν στοχεύουν μόνο στην αύξηση της δυναμικότητας του Νοσοκομείου, αλλά και στη διεύρυνση των θεραπευτικών και κλινικών δυνατοτήτων του, μέσα από υβριδικά χειρουργεία, ρομποτικά συστήματα και νέα, υπερσύγχρονα αιμοδυναμικά εργαστήρια. Με τις νέες αυτές δυνατότητες, το Ωνάσειο Νοσοκομείο επιταχύνει τον βηματισμό του για να συναντήσει το μέλλον. Στη δωρεά περιλαμβάνονται η προμήθεια και η εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, συνολικού κόστους €25 εκατ., ενώ σημαντικό μέρος της δωρεάς διατέθηκε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νοσοκομείου, που παρέχει πολλαπλάσιες δυνατότητες και στον επαγγελματία υγείας και στον ασθενή.

3. Ποιες είναι οι νέες τεχνολογικές και ψηφιακές υποδομές στο νέο Ωνάσειο;

Στο νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, η δέσμευση για παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας μεταφράζεται σε μια σημαντική επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) να βρίσκεται στον πυρήνα των νέων ψηφιακών συστημάτων. Αυτές οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και τα προηγμένα συστήματα απεικόνισης, ενισχυμένα από την ΤΝ, επιτρέπουν στο Ωνάσειο να προσφέρει στους ασθενείς ταχύτερες, ακριβέστερες και ασφαλέστερες διαγνώσεις, πιο αποτελεσματικές θεραπείες και, συνολικά, μια πιο φιλική και άνετη εμπειρία. Ουσιαστικά, το Ωνάσειο βρίσκεται σε μια νέα εποχή ιατρικής ακρίβειας και εξατομικευμένης φροντίδας, όπου η τεχνολογία και η ΤΝ λειτουργούν ως πολύτιμοι σύμμαχοι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αναλύοντας δεδομένα και υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων.

Σημαντικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών:

Ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα (Syngo) που διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις ροές εργασίας στην ιατρική απεικόνιση και διάγνωση. Καλύπτει όλο το φάσμα, από την απόκτηση και επεξεργασία εικόνων (π.χ. MRI, CT) έως την προηγμένη ανάλυση, τη διαχείριση δεδομένων και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με άλλα συστήματα του νοσοκομείου για ανταλλαγή πληροφορίας που συνδράμει στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. Ουσιαστικά, λειτουργεί ως ο «εγκέφαλος» των ιατρικών συστημάτων απεικόνισης του νοσοκομείου, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για βελτιωμένη διαγνωστική ακρίβεια και αποτελεσματικότερη φροντίδα των ασθενών.

Υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος (SOMATOM Drive) εξοπλισμένος με όλες τις σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης και μείωσης δόσης της ακτινοβολίας. Βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις της εξέτασης, και παράγει ταχύτατα πεντακάθαρες εικόνες για ακριβή διάγνωση, ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως στην καρδιά, στα αγγεία, στους παιδιατρικούς ασθενείς και σε επείγοντα περιστατικά.

Προηγμένο μηχάνημα μαγνητικής τομογραφίας (MAGNETOM Sola) που προσαρμόζεται έξυπνα στον κάθε ασθενή ξεχωριστά, χάρη στην τεχνολογία BioMatrix. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει αυτή την προσαρμοστικότητα, επιταχύνοντας τις εξετάσεις, βελτιώνοντας την άνεση και διασφαλίζοντας εξαιρετικής ποιότητας εικόνες, βοηθώντας τους γιατρούς να δουν ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες.

Ειδικό σύστημα για επεμβάσεις στα αγγεία και την καρδιά (ARTIS icono Biplane). Παράγει τρισδιάστατες εικόνες σε πραγματικό χρόνο και δυσδιάστατες εικόνες από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, καθοδηγώντας τους χειρουργούς με απόλυτη ακρίβεια σε πολύπλοκες επεμβάσεις στα «υβριδικά χειρουργεία», μειώνοντας μειώνοντας την ακτινοβολία, την απαιτούμενη δόση σκιαγραφικού και τον χρόνο της επέμβασης.

Ρομποτικό αγγειογραφικό σύστημα επόμενης γενιάς (ARTIS Pheno), το οποίο αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να ενισχύει τη ρομποτική του ευελιξία, επιτρέποντας στους γιατρούς να έχουν άριστη πρόσβαση και έλεγχο του ασθενή, κατά την διάρκεια πολύπλοκων επεμβάσεων (π.χ. στα αγγεία) με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια, ενώ παράλληλα προσφέρει βελτιωμένη άνεση για τον ασθενή.

Υπερσύγχρονα καρδιολογικά υπερηχογραφικά συστήματα (ACUSON Origin) τα οποία προσαρμόζουν τη διαγνωστική εικόνα στα μοναδικά βιο-ακουστικά χαρακτηριστικά κάθε εξεταζόμενου, με την καινοτόμο ψηφιακή BioAcoustic τεχνολογία. Παράγουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες, ακόμη και τρισδιάστατες. Το σύστημα ενσωματώνει αλγορίθμους Tεχνητής Nοημοσύνης (TN) που αυτοματοποιούν τη μέτρηση καρδιακών παραμέτρων και βελτιστοποιούν την ποιότητα των εικόνων, παρέχοντας ταυτόχρονα καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο στους καρδιολόγους κατά τη διάρκεια λεπτών καρδιακών επεμβάσεων σε υβριδικά χειρουργεία, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και ασφάλεια.

Φορητό μηχάνημα ακτινογραφιών (MOBILETT Elara Max) που μεταφέρεται εύκολα κατευθείαν δίπλα στον ασθενή, ακόμα και στην εντατική. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη βελτίωση της ποιότητας των εικόνων και την ταχύτερη ανάλυσή τους, ώστε οι γιατροί να έχουν άμεσα τις πληροφορίες για γρήγορη διάγνωση, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί ο ασθενής.

4.Τι δυνατότητες παρέχουν τα υβριδικά χειρουργεία;

(Η τεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας. Υβριδικό χειρουργείο στο νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, με σύστημα Biplane που προσφέρει ταυτόχρονη απεικόνιση σε δύο επίπεδα, ενισχύοντας την ακρίβεια και την ασφάλεια των επεμβάσεων / ©Stelios Tzetzias for Onassis Foundation)

Στα νέα, υβριδικά χειρουργεία του Ωνασείου αλλάζει ριζικά ο τρόπος που πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις. Πρόκειται για υπερσύγχρονες επεμβατικές αίθουσες όπου, εκτός από τα κλασικά χειρουργικά εργαλεία, είναι εγκατεστημένα και μηχανήματα απεικόνισης με τεχνολογία αιχμής, όλα σε ένα απόλυτα ασφαλές και αποστειρωμένο περιβάλλον. Η συνύπαρξη αυτή επιτρέπει την πραγματοποίηση πολύπλοκων επεμβάσεων με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο σώμα του ασθενούς, καθώς οι γιατροί μπορούν να βλέπουν «μέσα» του σε πραγματικό χρόνο, σαν να έχουν ακτίνες Χ στα μάτια τους, αλλά με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Στα υβριδικά χειρουργεία, η τεχνολογία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα προηγμένα αγγειογραφικά συστήματα, που παρέχουν τρισδιάστατες εικόνες υψηλής ανάλυσης, καθοδηγούν τους χειρουργούς με απόλυτη ακρίβεια σε επεμβάσεις στην καρδιά και τα αγγεία. Παράλληλα, το ειδικό μηχάνημα υπερήχων για την καρδιά δίνει ζωντανές, πεντακάθαρες εικόνες, απαραίτητες για να τοποθετηθούν σωστά οι βαλβίδες ή να διορθωθούν άλλα καρδιακά προβλήματα χωρίς μεγάλο, ανοιχτό χειρουργείο. Αυτός ο συνδυασμός τεχνολογιών εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια, ακρίβεια και ταχύτητα, προσφέροντας στους ασθενείς τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με λιγότερο πόνο και ταχύτερη ανάρρωση.

5. Ποιες είναι οι αλλαγές στον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παροχή υπηρεσιών Υγείας βασίζεται στις τεχνολογικές λύσεις που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής. Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό και τις κλινικές λειτουργίες του νοσοκομείου, σε συνδυασμό με ένα παράλληλο σύστημα, οργανωμένο γύρω από τα ιατρικά αρχεία των ασθενών. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η γρήγορη και εύκολη ροή κλινικής και λειτουργικής πληροφορίας τόσο εντός του νοσοκομείου όσο και στα πιο απομακρυσμένα σημεία μέσω χρήσης υπηρεσιών cloud. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και των εφαρμογών της στην Υγεία, αλλά και η εξέλιξη της βιοϊατρικής έρευνας με τελικό ωφελούμενο τον ίδιο τον ασθενή. Ένας από τους τομείς που εξελίσσεται διαρκώς είναι η συγκέντρωση και αξιοποίηση κλινικών και απεικονιστικών δεδομένων για την παραγωγή αλγόριθμων προς όφελος των επαγγελματιών Υγείας.

Πρωταρχικός στόχος του ψηφιακού νοσοκομείου είναι να μειώνει τον χρόνο που θα πρέπει να βρίσκονται οι ασθενείς μέσα σε αυτό και να βελτιώνει τα κλινικά δεδομένα, ώστε οι γιατροί να έχουν νωρίτερα και με ακρίβεια μια ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων της θεραπευτικής προσέγγισης. Ο τελικός στόχος είναι να συμβάλει περαιτέρω στην ικανοποίηση και την εξυπηρέτηση των ασθενών. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται και ένα portal επικοινωνίας, που θα δίνει στους ασθενείς πρόσβαση στον ιατρικό τους φάκελο, αλλά και τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά.

6.Τι είδους μεταμοσχεύσεις θα κάνει το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο;

(Η ΜΕΘ Μεταμοσχευμένων του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής για την αναβάθμιση της φροντίδας των ασθενών / ONTRC ©Stelios Tzetzias)

Υπεύθυνος για την Εθνική Στρατηγική στις μεταμοσχεύσεις είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων. Το Ωνάσειο Νοσοκομείο ήρθε να συμπράξει, να συνεργαστεί, να ενισχύσει και να διευκολύνει την προσπάθεια για περισσότερες δωρεές και μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων.

Πέρα από τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς και πνεύμονα, που γίνονται αποκλειστικά στο Ωνάσειο, το Νοσοκομείο πραγματοποιεί μεταμοσχεύσεις νεφρού σε παιδιά χαμηλού βάρους από ζώντα δότη (συνήθως γονέα), που μέχρι σήμερα πραγματοποιούνταν μόνο στο εξωτερικό. Στον σχεδιασμό βρίσκονται και οι ζώσες μεταμοσχεύσεις ήπατος σε παιδιά.

Για όλες αυτές τις ιατρικές πράξεις το Ωνάσειο συνεργάζεται στενά με δημόσια νοσοκομεία της χώρας, όπως με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για τον πνεύμονα και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» και το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» για τις μεταμοσχεύσεις νεφρού. Υλοποιείται δηλαδή η εξαγγελία που είχε γίνει από το Ίδρυμα Ωνάση πριν από πέντε χρόνια, στην εκδήλωση θεμελίωσης του νέου νοσοκομείου, ότι θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πανελλαδικό δίκτυο για τις μεταμοσχεύσεις ώστε η χώρα να μπορεί μελλοντικά να αντιμετωπίζει αυτόνομα τις ανάγκες της.

7. Ποια είναι τα σχέδια του Ιδρύματος Ωνάση για τη συντήρηση της δωρεάς τα επόμενα χρόνια;

Βάσει της σύμβασης δωρεάς, το ΙΩ δεσμεύεται να διορθώσει όποια κακοτεχνία δυνητικά προκύψει σε διάστημα 15 μηνών μετά την επίσημη παράδοση του Νοσοκομείου στην Πολιτεία. Ωστόσο, η σχέση του Ιδρύματος Ωνάση με το Ωνάσειο ξεπερνά, διαχρονικά, τα συμβατικά πλαίσια. Ήδη, το ΙΩ σχεδιάζει τα επόμενα δέκα χρόνια δράσεων, μέσα από το πρότζεκτ «Νοσοκομείο του Μέλλοντος», στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 50 παρεμβάσεις με επίκεντρο την καινοτομία, ώστε το Ωνάσειο Νοσοκομείο να παρακολουθεί στενά τις τάσεις του μέλλοντος.