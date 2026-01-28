Υπουργείο Υγείας - «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ανάπτυξη ευρύτερης συνεργασίας με σκοπό την ανταπόκριση και παρέμβαση στην αυξανόμενη τάση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι για την ψυχική τους υγεία - και ειδικότερα στα ζητήματα αυτοκτονιών και αυτοτραυματικών/ μη αυτοκτονικών συμπεριφορών, ανακοίνωσαν, νωρίτερα σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος και ο υφυπουργός Ψυχικής Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία διεθνώς, εθνικά και από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι αριθμοί για τις αυτοκτονίες και τη μη αυτοκτονική/ αυτοτραυματική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων είναι ‘αμείλικτοι', λένε οι ειδικοί. Σύμφωνα μάλιστα με τη LifeLine International Network, η αυτοκτονία είναι η τρίτη αιτία θανάτου για άτομα ηλικίας 15 - 29 ετών.

Το 2025, ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονιών και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η υπερεκπροσώπηση των κοριτσιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών 13-15 ετών, καθώς σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας αγγίζουν το 33,5%. Συγκεκριμένα από το 2021 έως το 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων που διαχειρίστηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο υφυπουργός Ψυχικής Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος κατά την ομιλία του ανέφερε: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μπορεί και επιτυγχάνει τον συντονισμό των κρατικών φορέων και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο. Είναι σημαντικό ωστόσο να στηρίξουμε τον οργανισμό να συνεχίσει να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν στους πολίτες, με πόρους κρατικούς. Έχουμε ξεκινήσει με τη χρηματοδότηση του Κέντρου Ημέρας παροχής ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών που λειτουργεί ο οργανισμός και αναζητούμε τρόπους για να διευρύνουμε τη χρηματοδότηση και των άλλων σημαντικών υπηρεσιών του οργανισμού που στοχεύουν και επιτυγχάνουν την ανταπόκριση στην αυξανόμενη τάση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι για την ψυχική τους υγεία».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του οργανισμού, ‘Το χαμόγελο του Παιδιού' Κώστας Γιαννόπουλος επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα είμαστε εδώ όλοι όσοι συμμετέχουμε ενεργά σε κάθε περιστατικό παιδιού, εφήβου, αλλά και ενήλικα που κινδυνεύει η ζωή του άμεσα, έχοντας εκφράσει αυτοκτονικότητα, αλλά και και μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά. Είμαστε εδώ όχι για να παρουσιάσουμε τον ήδη τεράστιο μηχανισμό που έχουμε από κοινού αναπτύξει, αλλά για να δούμε πως θα κινηθούμε για να ανταποκριθούμε στον αυξανόμενο αριθμό, καταρχάς των παιδιών, που εκφράζουν κίνδυνο ζωής με κάθε τρόπο.

Η αμεσότητα και η πολυεπιστημονική προσέγγιση είναι το «κλειδί» για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, αλλά το κυριότερο όλων είναι η πρόληψη. Η πρόληψη που παραγνωρίζεται, που δεν προβάλλεται και τελικά που η έλλειψή της μας οδηγεί εδώ … στην αύξηση του αριθμού των συνανθρώπων μας, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Κάνω έκκληση σε όλους, να επενδύσουμε στην πρόληψη.

Να μάθουμε στα παιδιά μας να καλούν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, να στέλνουν μήνυμα στο Chat 1056, αλλά και στα socialmedia του οργανισμού μας για να μοιραστούν το πρόβλημα, το αδιέξοδο που πιθανά νιώθουν, τον φόβο και όλα όσα τα δυσκολεύουν. Κάνω έκκληση στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους … επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε μαζί τη λύση, για να προλάβουμε.

‘Το Χαμόγελο του Παιδιού' έχει τη γνώση, την εμπειρία, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την άριστη συνεργασία με τις αρχές και είναι στη διάθεση όλων, δωρεάν, καθημερινά, σε κάθε σημείο της Ελλάδας», τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος κατά την ομιλία του.

Σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα 2021 - 2025, τα θέματα ψυχικής υγείας για συμβουλευτική υποστήριξη αποτέλεσαν το 40,9% των συνολικών αιτημάτων για συμβουλευτική, ενώ το 26,4% των συμβουλευτικών για θέματα ψυχικής υγείας - περίπου 1 στις 4 - αφορούσαν σε ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, ενώ υποστηρίχθηκαν 2.648 παιδιά, έφηβοι και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα, στη συνέντευξη τύπου, ανακοινώθηκε η ένταξη του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο LifeLine International Network, ένα παγκόσμιο δίκτυο 39 οργανισμών σε 30 χώρες, που στοχεύει στην καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες ανταπόκρισης σε κρίσεις, τη μείωση του κινδύνου αυτοκτονιών, τη διασφάλιση ότι η βοήθεια και η υποστήριξη είναι πάντα διαθέσιμη.

Επίσης, ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας στην Ελλάδα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δύο νέων Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης: της 116016 Ευρωπαϊκής Γραμμής για την ενδοοικογενειακή Βία και της 116006 Ευρωπαϊκής Γραμμής για θύματα αξιόποινων πράξεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι Παναγιώτης Κουτσουμπέλης, αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΑΒ, ταξίαρχος Βασίλειος Μπερτάνος, διευθυντής της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταξίαρχος Γαβράς Χρήστος, υποδιευθυντής της διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης Αττικής και η Σταυρούλα Μαλλίρη επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112, εκπροσωπώντας τους 4 θεσμικούς φορείς που συνεργάζονται διαχρονικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην άμεση παρέμβαση σε περιστατικά παιδιών και ενηλίκων, που εκφράζουν αυτοκτονικότητα και μη αυτοκτονική συμπεριφορά, δηλαδή αντιμετωπίζουν κίνδυνο ζωής.