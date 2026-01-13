Νέα χρονιά, ίδιες καλές συνήθειες: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 19 & 20 Ιανουαρίου

Η νέα χρονιά ξεκινά με την ανάγκη να διατηρήσουμε τις καλές μας συνήθειες – και η αιμοδοσία είναι μία από τις πιο ουσιαστικές και βαθιά ανθρώπινες πράξεις προσφοράς. Η περίοδος μετά τις γιορτές αποτελεί διαχρονικά μία από τις πιο κρίσιμες για την επάρκεια αίματος στη χώρα. Τα αποθέματα αίματος μειώνονται, αλλά λόγω μιας σειράς παραγόντων που επηρεάζουν τη δυνατότητα και διαθεσιμότητα των πολιτών να αιμοδοτήσουν.

Κατά τη διάρκεια των εορτών παρατηρείται περιορισμός των προγραμματισμένων αιμοδοσιών λόγω των αργιών και της γενικότερης χαλαρής εορταστικής ατμόσφαιρας, αυξημένες μετακινήσεις και αλλαγή της καθημερινής ρουτίνας των τακτικών αιμοδοτών. Παράλληλα, την εποχή αυτή καταγράφεται έξαρση εποχικών ιώσεων και γρίπης, γεγονός που αποκλείει προσωρινά πολλούς εθελοντές από τη δυνατότητα να προσφέρουν αίμα, μειώνοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα.

Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες στα νοσοκομεία παραμένουν αυξημένες. Ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς, άτομα που υποβάλλονται σε θεραπείες, παιδιά, ηλικιωμένοι και περιστατικά επειγόντων καταστάσεων εξακολουθούν να χρειάζονται αίμα καθημερινά. Για όλους αυτούς τους συμπολίτες μας, η επάρκεια αίματος είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσκαλούν τους πολίτες για μια στάση ζωής στην καρδιά της πόλης: διήμερη αιμοδοσία στις 19 και 20 Ιανουαρίου, από 14:00 έως 19:00, στην αίθουσα του Μετρό Συντάγματος.

Που;

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Μετρό Συντάγματος

Πότε;

Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Ιανουαρίου, 14.00-19.00

Η αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη ζωή.

Εσύ μπορεί να είσαι ο ήρωας κάποιου χωρίς να το μάθεις ποτέ – κι αυτό έχει τη δική του μαγεία.

Για τον προσδιορισμό ραντεβού

Με την ψηφιακή εφαρμογή του Ε.ΚΕ.Α. “Δίνουμε αίμα” για κινητά:

App store (iOS): https://bit.ly/appStore-DinoumeAima

Google play (android): https://bit.ly/googlePlay-DinoumeAima

Οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής https://ekea.gr/dinoume-aima/

Τηλεφωνικά στα 2132146716 και 2132146726 (καθημερινές 12/1-16/1, 08.30πμ-14.30μμ).

Η αιμοληψία διενεργείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΕΑ και όλες οι μονάδες αίματος που θα συγκεντρωθούν, θα διατεθούν για την κάλυψη των μεταγγίσεων ασθενών, σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται:

Να είσαι 18-65 ετών

Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία

Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες

Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνεις στο γιατρό της αιμοδοσίας

Εάν έχεις κάνει τατουάζ να έχουν παρέλθει 4 μήνες

Ας ξεκινήσουμε τη χρονιά όπως μας αξίζει: με ευθύνη, με συνέπεια, ενσυναίσθηση και προσφορά!