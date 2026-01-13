Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ)

Η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς με υπέρβαρο ή παχυσαρκία. Η πρόσφατη ένταξη όλων των Κέντρων Υγείας, πέραν των ειδικών ιατρείων των νοσοκομείων, εγείρει σοβαρά ερωτήματα δεοντολογίας και αθέμιτου ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα.

Οι παθολόγοι, ως νευραλγική ειδικότητα για την ολιστική αντιμετώπιση ασθενών με πολλαπλές συννοσηρότητες (διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία κ.ά.), επωμίζονται μεγάλο βάρος στην καθημερινή φροντίδα. Η περιορισμένη δυνατότητα συνταγογράφησης αυτών των φαρμάκων δημιουργεί κίνδυνο για αυτοθεραπεία και περιορίζει την ασφαλή πρόσβαση των ασθενών.

«Παρά τις συνεχείς προσπάθειες επικοινωνίας με το Υπουργείο και συγκεκριμένα με την αναπληρώτρια Υπουργό, δεν υπήρξε καμία απάντηση στα αιτήματά μας για συνάντηση από τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο 2025.

Απαιτούμε:

Άμεση πρόσβαση όλων των παθολόγων, δημόσιων και ιδιωτικών, στη συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία.

Η χορήγηση να γίνεται μόνο με ηλεκτρονική συνταγή, ακόμη και αν δεν αποζημιώνεται, για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Ε.Ε.Π.Ε. επαναβεβαιώνει τη διάθεσή της να προσφέρει τη γνώση και την εμπειρία της στην πολιτεία για την προστασία της υγείας των πολιτών.»