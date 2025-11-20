Το ΜΗΤΕΡΑ ως Κέντρο Αναφοράς για τον καρκίνο του παγκρέατος

Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος» του ΜΗΤΕΡΑ, Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Παγκρέατος, στην οποία αφιερώνεται η τρίτη Πέμπτη κάθε Νοεμβρίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΜΜΕ και της ιατρικής κοινότητας, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τον πρωταγωνιστικό και πρωτοπόρο ρόλο του ΜΗΤΕΡΑ στη χειρουργική και τη συνολική διαχείριση ασθενών με καρκίνο παγκρέατος.

Το ΜΗΤΕΡΑ βρίσκεται στο κέντρο της πρωτοπορίας όσον αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος, ενώ το εξειδικευμένο τμήμα του Νοσοκομείου συνεργάζεται στενά με κορυφαία παγκρεατικά κέντρα των ΗΠΑ, όπως η Mayo Clinic, το Massachusetts General Hospital και το Johns Hopkins. Η έμπειρη ομάδα του ΜΗΤΕΡΑ έχει καταφέρει να τετραπλασιάσει το ποσοστό επιβίωσης αρκετών ασθενών (102 μέχρι στιγμής) που μέχρι τώρα θεωρούντο ότι έχουν «ανεγχείρητο» καρκίνο, μετατρέποντάς τον σε εγχειρήσιμο, χάρη στην εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων που συνδυάζουν σύγχρονη χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ριζικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν πιστοποιηθεί και δημοσιευθεί σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά επιστημονικά περιοδικά συνεισφέροντας έτσι στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επίσης, έχουν ανακοινωθεί επανειλημμένως στα κορυφαία διεθνή συνέδρια παγκρέατος, ώστε να αξιοποιηθούν από νοσηλευτικά ιδρύματα και ιατρούς από όλο τον κόσμο.

Χαρακτηριστικά στο ΜΗΤΕΡΑ προσέρχονται κατά μέσον όρο 150 ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος κάθε χρόνο, δηλαδή το 20% των ασθενών της χώρας μας, ενώ οι εγχειρήσεις αφαίρεσης καρκίνου παγκρέατος σταθερά υπερβαίνουν τις 40 ετησίως, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τον απαιτούμενο από το Αμερικανικό National Pancreas Foundation προκειμένου ένα Νοσοκομείο των ΗΠΑ να λάβει τον τίτλο του Κέντρου Αναφοράς για το πάγκρεας. Το ΜΗΤΕΡΑ λοιπόν πληροί σήμερα όλα τα αυστηρά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια τα οποία στις ΗΠΑ θα το καθιστούσαν Κέντρο Αναφοράς Καρκίνου Παγκρέατος.

Την εκδήλωση προλόγισαν ο κ. Σταύρος Σουγιουλτζής, Επιχειρησιακός Διευθυντής του ΜΗΤΕΡΑ και ο κ. Βασίλειος Σιούλας, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΜΗΤΕΡΑ. Ακολούθησαν εισαγωγικές τοποθετήσεις από τον κ. Ηλία Αθανασιάδη Διευθυντή Ογκολογικής Κλινικής και την κ. Χαριτίνη Σάλλα, Διευθύντρια Κυτταρολογίας, οι οποίοι ανέδειξαν τις σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας που εφαρμόζονται στο ΜΗΤΕΡΑ.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Γρηγόριος Τσιώτος, Γενικός Χειρουργός και Διευθυντής της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το ΜΗΤΕΡΑ έχει καθιερωθεί ως Κέντρο Αναφοράς για τον καρκίνο του παγκρέατος, διότι διαχειρίζεται ολιστικά και με διεπιστημονική συνεργασία τεράστιο αριθμό ασθενών (το 20% της χώρας) και επί δεκαετία πρωτοπορεί σε όλη τη χώρα στην μετατροπή του ανεγχείρητου καρκίνου σε εγχειρήσιμο τετραπλασιάζοντας την επιβίωση. Από τη διάγνωση έως τη θεραπεία και από την ψυχολογική υποστήριξη έως την αποκατάσταση, η πολυεπιστημονική ομάδα μας εξασφαλίζει τις υψηλότερες προδιαγραφές φροντίδας για κάθε ασθενή, όπως έχουμε αποδείξει σε πολλαπλές επιστημονικές δημοσιεύσεις στην διεθνή βιβλιογραφία».

Ο κ. Σταύρος Σουγιουλτζής, Επιχειρησιακός Διευθυντής ΜΗΤΕΡΑ, κατά τον χαιρετισμό του τόνισε: «Στο ΜΗΤΕΡΑ ο ασθενής βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο κάθε μας δράσης και για αυτό επενδύουμε σε εξειδικευμένα τμήματα και σύγχρονο εξοπλισμό ώστε να οδηγούμε τις εξελίξεις στο χώρο της χειρουργικής του παγκρέατος. Το ΜΗΤΕΡΑ έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για τη χειρουργική και τη συνολική αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος στη χώρα μας. Με βάση τεκμηριωμένα αποτελέσματα και διεθνείς συνεργασίες, επιτυγχάνουμε ποσοστά επιβίωσης που προσεγγίζουν τα κορυφαία παγκόσμια πρότυπα».