Μαζί για το Παιδί: Νέα ενημερωτική καμπάνια για την Γραμμή 115 25 (vids)

Η οργάνωση «Μαζί για το Παιδί» παρουσιάζει τη νέα ενημερωτική καμπάνια για την Πανελλαδική Συμβουλευτική Γραμμή 115 25, με τρία τηλεοπτικά σποτ που φωτίζουν σύγχρονες προκλήσεις της οικογενειακής ζωής και της εφηβείας.

Η καμπάνια εστιάζει σε τρία βασικά θέματα : το άγχος, τον θυμό και την κρίση στην οικογένεια, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που συχνά παραμένουν αθέατες αλλά και την σημασία αναζήτησης βοήθειας και ψυχολογικής υποστήριξης.

Στόχος της καμπάνιας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη λειτουργία της Γραμμής 115 25, αλλά και η ενίσχυση του μηνύματος ότι κανείς δεν είναι μόνος απέναντι στις προκλήσεις της γονεϊκότητας και της εφηβείας.

Η Συμβουλευτική Γραμμή 115 25 του Μαζί για το Παιδί λειτουργεί από το 2009 και βρίσκεται δίπλα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους, παρέχοντας δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη. Η υποστήριξη προς τους ωφελούμενους περιλαμβάνει έως και 10 τηλεφωνικές συνεδρίες, καθώς και έως 8 διαδικτυακές ή δια ζώσης συνεδρίες.

Η Γραμμή 115 25 στελεχώνεται από έμπειρη επιστημονική ομάδα, με συνεχή κλινική εποπτεία. Τηρείται αυστηρά το απόρρητο: όλες οι κλήσεις είναι επώνυμες, εμπιστευτικές και δεν ηχογραφούνται. Οι κλήσεις είναι δωρεάν από οποιοδήποτε πάροχο σταθερής/κινητής τηλεφωνίας.

Από το 2017 είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών για τη Στήριξη του Παιδιού (Child Helpline International) που αριθμεί 181 μέλη-τηλεφωνικές γραμμές για τη στήριξη του παιδιού σε 147 χώρες διεθνώς.

Η Γραμμή 115 25 του Μαζί για το Παιδί λειτουργεί, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-19:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 11525, email: [email protected]