Μ. Θεμιστοκλέους: Χωρίς πανικό η αύξηση των περιστατικών γρίπης - 2,7 εκατομμύρια πολίτες έχουν εμβολιαστεί

Η αύξηση κρουσμάτων γρίπης και νοσηλειών δεν είναι στα όρια του «πανικού», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο MEGA.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή καταγράφεται αύξηση στα περιστατικά γρίπης, είναι κάτι αναμενόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η κορύφωση της έξαρσης συνδέεται με το άνοιγμα των σχολείων και την πτώση της θερμοκρασίας, παράγοντες που ευνοούν τη μετάδοση των ιώσεων.

Ο υφυπουργός Υγείας γνωστοποίησε πως ήδη έχουν εμβολιαστεί 2,7 εκατομμύρια πολίτες. «Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό αριθμό ατόμων που έχουν εμβολιαστεί, αλλά πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για αυτό, και όπως τόνισε «άτομα άνω των 60 ετών, ευπαθείς ομάδες και παιδιά μέχρι 5 ετών, να εμβολιαστούν». Τέλος, ξεκαθάρισε πως υπάρχει διαθεσιμότητα αντιικών φαρμάκων.